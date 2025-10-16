La ciudad de América del Sur en la mira de Estados Unidos: posee un activo estratégico clave

Pero tras el vencimiento en 2023 de algunos acuerdos de precios bilaterales, surgió una nueva oportunidad. Estados Unidos ha manifestado interés en aprovechar parte del excedente eléctrico de Itaipú para alimentar infraestructuras críticas, en particular centros de datos y de inteligencia artificial.

La creciente demanda global por energía limpia y renovable convierte a Itaipú en un activo estratégico. La estabilidad política del gobierno paraguayo, su menor exposición económica comparada con gigantes vecinos, y su baja huella histórica de tensiones geopolíticas lo convierten en un socio atractivo para Estados Unidos, que busca recursos confiables fuera de zonas de competencia directa con China.

Ciudad del este, Paraguay (1)

El interés de Estados Unidos por esta zona de América del Sur

Además, hay otro punto que refuerza el interés: la región conocida como la Triple Frontera, donde Paraguay, Argentina y Brasil confluyen. Esa zona de América del Sur ha sido tradicionalmente vista con suspicacia por Washington por supuestos riesgos de actividades ilícitas, crimen transnacional y presencia de redes financieras opacas. Tener influencia en infraestructura clave en Paraguay , y en zonas limítrofes, podría otorgar una ventaja estratégica de vigilancia, logística, y acceso a rutas de comercio e información.

Ese impulso del interés estadounidense no es aislado. Se inscribe en un patrón global: en medio de la rivalidad creciente entre potencias, los países que tienen reservas de recursos naturales críticos (energía, minerales, agua) se vuelven focos de diplomacia, inversiones y hasta tensiones. Para Estados Unidos, asegurar asociaciones en estos ámbitos se estima vital para amortiguar la influencia China y alinear alianzas estratégicas.

Para Paraguay, la oportunidad implica decisiones complejas: cómo equilibrar soberanía, intereses locales, medio ambiente, beneficios para su población, y evitar dependencia externa. Y para Ciudad del Este y demás ciudades fronterizas, la gran pregunta será si este interés se traduce en desarrollo real, en infraestructura funcional (vivienda, servicios, transporte) o solo en contratos globales de alto nivel.