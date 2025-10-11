La ciudad más tecnológica del mundo está en China y en la mira de Estados Unidos

En las últimas décadas, el desarrollo urbano ha dejado de ser simplemente la construcción de edificios y calles, hoy las ciudades buscan ser sostenibles, tecnológicamente avanzadas y capaces de mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
En las últimas décadas, el desarrollo urbano ha dejado de ser simplemente la construcción de edificios y calles, hoy las ciudades buscan ser sostenibles, tecnológicamente avanzadas y capaces de mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
En este contexto, proyectos de alto impacto como Net City, en Shenzhen, China, se ha convertido en referente en el mundo por ser la ciudad del futuro. Esta iniciativa combina innovación tecnológica, arquitectura de vanguardia y diseño ecológico para ofrecer un modelo urbano pensado tanto para el presente como para los desafíos del mañana.
La ciudad Net City es un megaproyecto desarrollado por Tencent, en colaboración con el estudio de arquitectura NBBJ, ubicado en la bahía de Qianhai, Shenzhen. Su objetivo es convertirse en una ciudad inteligente, autosuficiente y respetuosa con el medio ambiente, diseñada para albergar a unas 80.000 personas en un área recuperada del mar, comparable en tamaño a pequeños estados como Mónaco.
La inquietud de Estados Unidos radica en varios factores. En primer lugar, el proyecto se desarrolla en un contexto de creciente competencia tecnológica entre ambas naciones. Además, la iniciativa refleja el modelo de "ciudades inteligentes" promovido por China, que integra tecnologías avanzadas con un control estatal significativo.
La ciudad Net City aún se encuentra en construcción, con expectativa de apertura para 2028, y representa un modelo de ciudad que combina innovación, sostenibilidad y calidad de vida, marcando un precedente para la planificación urbana global.