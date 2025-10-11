En este contexto, proyectos de alto impacto como Net City, en Shenzhen, China, se ha convertido en referente en el mundo por ser la ciudad del futuro. Esta iniciativa combina innovación tecnológica, arquitectura de vanguardia y diseño ecológico para ofrecer un modelo urbano pensado tanto para el presente como para los desafíos del mañana.

Net City (1) La planificación urbana moderna ya no se centra únicamente en la densidad poblacional o la infraestructura básica, sino en crear entornos integrales que integren movilidad, medio ambiente, conectividad y bienestar.

La ciudad más tecnológica del mundo está en China y en la mira de Estados Unidos

La ciudad Net City es un megaproyecto desarrollado por Tencent, en colaboración con el estudio de arquitectura NBBJ, ubicado en la bahía de Qianhai, Shenzhen. Su objetivo es convertirse en una ciudad inteligente, autosuficiente y respetuosa con el medio ambiente, diseñada para albergar a unas 80.000 personas en un área recuperada del mar, comparable en tamaño a pequeños estados como Mónaco.