El conjunto blanquinegro tuvo que esperar hasta la última fecha para asegurarse la clasificación a esta gran final y está a solo 90' del tan ansiado ascenso, aunque aún perdiendo seguirá con chances de subir de categoría, pero tendrá que disputar la segunda ronda del Reducido.

El Cochina Olguín, presente en otra final

Omar Olguín jugó el Nacional del 84, última intervención del Lobo en el fútbol grande, y dijo presente en Vicente López para ver la final junto a su pareja, Romina, amigos e hinchas.

"Estoy muy confiado, ansioso, feliz de vivir este momento. Bueno, y con la esperanza de que hoy se nos va a dar", dijo el Cochina.

"En uno de esos viejos Nacionales me tocó venir a jugar acá a Platense y nos fue bien, así que espero que sea igual", dijo con su sonrisa habitual.

El Cato Aguilar, emocionado y acompañando al Lobo

"Este es un momento muy lindo, pero también muy difícil. Yo creo que vamos a ganar, pero hay que tener respeto para un buen equipo. Nosotros estamos con toda la fe intacta", dijo emocionado el Cato Aguilar, histórico hincha de Gimnasia.

"En este caso la experiencia no te sirve de nada porque es una nueva vivencia, pero es una emoción grande ver acá a tanta gente que he visto durante tantos años y gente a la que no veo tanto porque yo voy a la platea. Hace 76 años que voy a ver a Gimnasia, tengo 80", contó el Cato.

"Yo sé que hoy llegamos y si no llegamos hoy, vamos a llegar la semana que viene y si no vamos a llegar en algún momento. Pero hoy es el día y hoy vamos a ser de Primera porque nos lo merecemos", afirmó.

Postales de la invasión blanquinegra en Vicente López

