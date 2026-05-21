Copa Libertadores: cómo seguirá el itinerario de Independiente Rivadavia por el continente

Para este encuentro solo falta el anuncio oficial del cambio de sede ya que la situación social y política que atraviesa Bolivia impide llegar sin problemas a La Paz, debido al bloqueo de caminos, liderado por los campesinos del altiplano y la Central Obrera Boliviana (COB), que exigen la renuncia del presidente del país, Rodrigo Paz.

Esta semana Conmebol trasladó todos los partidos programados en Bolivia a Paraguay, pero la última información es que Bolívar e Independiente Rivadavia jugarán en Bolivia, pero en Santa Cruz de la Sierra.

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Esto cambia radicalmente las condiciones del encuentro ya que pasará a jugarse en una ciudad que está a poco más de 400 metros sobre el nivel del mar y no en La Paz donde Bolívar suele hacerse fuerte en los 3.650 metros de altura.

Qué habrá en juego entre Independiente Rivadavia y Bolívar

Independiente Rivadavia ya está clasificado primero en el Grupo C y el encuentro sólo tiene valor económico por los premios que otorga Conmebol, además del logro de seguir entre los mejores equipos de la fase de grupos.

independiente-rivadavia-bolivar La revancha con Bolívar no tiene sede definida.

Cómo contrapartida, Bolívar tendrá su última chance de clasificarse a octavos de final ya que tiene los mismos puntos que Fluminense (5) y solo dos más que La Guaira (3 con un partido menos).

Los dos primeros de cada grupo pasan a octavos de final de la Copa Libertadores y los terceros a los playoffs de la Copa Sudamericana.

Los posibles viajes de la Lepra en octavos de final

Al ser primero del Grupo C Independiente Rivadavia jugará en octavos de final con alguno de los equipos que terminen segundos en su zona.

Todo se definirá por sorteo, sin importar los puntos obtenidos por cada uno, y por ahora, cuando aún no se completa la quinta fecha, los posibles destinos son muchos.