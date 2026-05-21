Jorge, un hincha venezolano con el corazón dividido entre Independiente Rivadavia y Deportivo La Guaira

- Sos de acá de Caracas y te has identificado con Independiente Rivadavia. ¿Cómo fue eso?

- Claro, sabiendo que es un equipo que viene resurgiendo hace poquito, que también salió campeón en Argentina. Bueno, me parece un equipo increíble, más que todo porque tiene una hinchada inmensa. Una hinchada así no se ve aquí en Venezuela y me gustaría seguirlo. Entonces, por eso vine y me acerqué al hotel.

- Pero tu pantalón es del Deportivo La Guaira, ¿seguís a La Guaira?

- Sí, bueno, sigo a La Guaira porque también tengo una página en Instagram de todos los medios informativos del fútbol venezolano y nada, me gusta seguir el fútbol venezolano, Mi frase es que si no lo hacemos nosotros, menos lo van a hacer los europeos. Entonces nada, tenemos que apoyar lo nuestro y vine a apoyar el fútbol sudamericano como tal.

Embed - Jorge tuvo su foto con Sebastián Villa

- Si tenés que definir a este Independiente Rivadavia ¿Cómo me lo definirías para que la gente de Caracas pueda conocerlo?

- Majestuoso, un equipo que juega bonito, que juega el Tiqui Taca, que juega sencillo y sale bien, con buenos resultados contra equipos grandes como Boca, River, y nada, ganando copas también, que es lo más importante en este fútbol.

- ¿Cómo crees que le va a ir a Independiente en esta Copa Libertadores?

- Ya están clasificados, se clasificaron primeros y fueron el primer equipo en clasificarse en toda la Libertadores. Me parece un equipo estupendo y creo que puede dar la talla. Fácil, unas semis y cuidado si no pasan a la final.

Embed - Jorge Álvarez, venezolano, sigue a La Guaira, pero también a la Lepra

- Entre Deportivo La Guaira e Independiente Rivadavia, ¿quién gana?

- Mi corazón está dividido porque sigo bastante a La Guaira, lo sigo todos los fines de semana, ojalá se de un empate y ojalá La Guaira asegure el segundo puesto y bueno, creo que gana Independiente Rivadavia.

- ¿A quién hay que seguir de Deportivo La Guaira?

- Hay que prestarle atención más que todo a Falla y Jorge Gutiérrez.

Deportivo La Guaira vs. Independiente Rivadavia por la Copa Libertadores

Independiente Rivadavia ya tiene asegurado el primer puesto del Grupo D de la Copa Libertadores antes de visitar este jueves a Deportivo La Guaira.

El encuentro, que está programado para las 19 hora argentina, se llevará a cabo en el Estadio Olímpico de la UCV, en Caracas, contará con transmisión de Radio Nihuil y se podrá ver en vivo a través de Fox Sports y Disney+ Premium.