La historia de José López Andreucetti, el mendocino que se destaca como DT en Europa: su anécdota con Messi

El ex jugador de Chacras de Coria contó cómo llegó a España: "Decidí hacer mis maletas y empezar una aventura hermosa en el segundo equipo del Almería, que en ese momento tenía su primer equipo en segunda división, después de unas cuantas aventuras en tercera, cuarta y quinta división decidí dejar el fútbol y trabajar. Y fue ahí donde decidí irme a Francia, donde viví 15 años y tuve mis 3 hermosos hijos Diego, Marco y Alba. Me propusieron dar un poco de mi experiencia como futbolista a los niños y ahí comencé la carrera de entrenador de fútbol base, por más de 6 años en clubes como el Mónaco, Niza y el Marsella", le relató muy amablemente a Diario UNO.

-Contá tu experiencia en la academia de fútbol de España

-Cuando jugaba en Almería antes de irme a Francia me hice de unos amigos italianos. Cuando volví a España un amigo que había sido portero del Milan se había abierto una academia de porteros y como yo andaba buscando trabajo me propuso hacer una sociedad y trabajar con arqueros y jugadores, donde nos ocupamos de la preparación física, la tecnificación, mejorar el rendimiento de los niños tanto a nivel técnico, táctico y físico y eso me permitió colaborar con grandes clubes de España, como Valencia, Granada, Málaga y Almería. También nos invitaron para que veamos cómo es la manera que tienen de trabajar clubes profesionales. Estos clubes miran niños, que es lo que tengo pensado hacer en Mendoza con la academia y hacer colaboraciones con los clubes para traer jugadores a España.

jose-lopez-andreucetti1 La seriedad de López Andreucetti.

-¿Cómo es trabajar para un equipo importante como el Betis?

-Es hermoso que gente del Betis te contacte para trabajar con ellos, eso quiere decir que estoy haciendo las cosas bien. Estuve en Mónaco y al trabajar con clubes importantes te empapás de lo que es el alto rendimiento. Nos contactaron porque ellos hacen campus en todo el mundo y abren centros donde implantan su forma de trabajar, que es la que tienen desde los jugadores más chiquitos hasta los más grandes. Como se puede ver por ejemplo en La Masía de Barcelona, que tiene su forma de trabajar. Es un orgullo para mí, hay que formarse y aprender, trato de meter la pasión y la garra argentina, que es la que falta en los clubes europeos.

-¿Qué podés contar de cuando conociste a Messi, Mbappé y Falcao?

-Conocí a Falcao y a Fabinho, estuve en la época que jugaron la semifinal de la Champions League. Cuando estaba empezando a sacarme el título de entrenador la Federación francesa me abrió las puertas de los clubes. Me encontré a ellos dos, a Bernardo Silva, Mbappé, un fenómeno cuando tenía 17 años. Lo bonito de la manera de trabajar europea es que te integra y te hacer probar el alto nivel para motivarte. Fue una experiencia hermosa, estuve en el Camp Nou, en San Siro, en el estadio de Paris Saint Germain donde estuve con Messi y en Niza estuve con Cvitanich.

-¿Qué recordás de tus inicios en Chacras?

-Fue uno de los más bonitos recuerdos donde todavía estaba la inocencia y la pasión, nací en La Puntilla, fue mi casa, mi barrio. Mis primeros contactos con el fútbol fueron cuando iba a ver Chacras, estaban Lavorante, el Negro Ponce, Villafañe, tenía un equipazo, yo era chico y me enamoré de los colores, de la cancha, de la tribuna que hace punta en el cerro. Hice muy buenos amigos, como Juan Manuel Lucero, que estuvo jugando en primera división en Chile y Darío Devia. Esa categoría '85 de Chacras fue uno de los más bonitos momentos que tuve en mi infancia.

-¿Qué te dejó el Turco Julio como entrenador?

-Qué personaje el Turco Julio, que descanse en paz, fue una de las personas más influyentes que conocí y el Coli Cornejo, que me hicieron querer esta pasión que es ser entrenador de fútbol. Recuerdo un día cuando mi madre me fue a dejar al entrenamiento, el Turco Julio la miró a los ojos y le dijo: 'su hijo va a llegar muy lejos', se le llenaron los ojos de lágrimas a mi mamá y eso es una de las cosas que más me marcaron.

jose-lopez-andreucetti2 El ex Luján de Cuyo da indicaciones.

-¿Cómo fue tu paso por Luján de Cuyo?

-Fue extraño, porque se hizo la Asociación y no entendía mucho, me acuerdo que entrenábamos en Marista y empecé a jugar en la Liga Mendocina con el Violeta y luego el Turco Julio me hizo hacer la pretemporada con el equipo que estuvo en el Argentino A. Tuve la suerte y la desgracia, ya que jugué pocos partidos. Recuerdo ese famoso ascenso que perdimos después de esa pelea que hubo.

-¿A quienes tenías como compañeros en ese club?

-En esa época teníamos en el arco al Oso Lavorante, un fenómeno y era más grande el corazón que su cuerpo; estaban Villafañe, el Lechuga Alaniz, Devia, los hermanos Paratore, el Perro Di Marco, Silvestre Caparuccia, el entrenador Marcelo Fuentes y Silverio, el utilero, teníamos un equipazo. Aprendíamos de estos fenómenos y nos integraban al equipo.

jose-lopez-andreucetti4 López Andreucetti está con su equipo de trabajo.

Otros datos de José López Andreucetti