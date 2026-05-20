River le empató agónicamente a Bragantino y espera la final con Belgrano

Con este resultado el conjunto de Núñez es líder del Grupo H con 11 unidades -está cerca de la clasificación-, lo sigue Bragantino con 7, Carabobo de Venezuela tiene 6 y cierra las posiciones Blooming de Bolivia con 1.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2057267580885172512&partner=&hide_thread=false BRAGANTINO LE GANA 1-0 A RIVER EN EL MONUMENTAL POR SUDAMERICANA. pic.twitter.com/Fk6299edwr — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 21, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Perla_Londres/status/2057287358987293132&partner=&hide_thread=false PRIMER GOL DE LAUTARO PEREYRA TRAS EL BOMBAZO DE QUINTERO



River 1 - 1 RB Bragantino pic.twitter.com/IE5rhMJU1f — La Perla (@Perla_Londres) May 21, 2026

Este jueves a las 21.30 se medirán Carabobo y Blooming y cerrarán la quinta fecha del grupo. Si el equipo venezolano no le gana al elenco boliviano, el Millo pasará de fase.

River cerrará la primera fase recibiendo a Blooming el miércoles 27 de mayo a las 21.30.

El gol del conjunto brasileño fue anotado por Alix Vinicius a los 34 minutos del primer tiempo. A los 48' del complemento lo empató Lautaro Pereyra.

A los 34 minutos del primer tiempo Alix Vinicius marcó de cabeza para el conjunto visitante -hubo una floja defensa de Paulo Díaz- tras el centro preciso de Isidro Pitta.

Posteriormente Facundo González desbordaba por la izquierda y Maxi Salas cabeceaba algo desviado.

En el complemento se le hacía cuesta arriba el partido al Millo, Herrera remataba desde lejos y Franco Armani la mandaba el córner.

Después Pezzella casi se metía un gol en contra.

Un tiro de Juanfer Quintero se iba desviado. El local estaba cerca de empatar.

Hasta que a los 48' Juanfer tiró al arco, Cleiton dio rebote y Pereyra (marcó su primera conquista en el elenco riverplatense) estampó el empate.

River salvó la ropa y piensa en la final con Belgrano.

La síntesis de River vs. Bragantino:

River: Franco Armani; Ulises Giménez; Germán Pezzella, Paulo Díaz, Facundo Gónzalez; Juan Fernando Quintero, Giuliano Galoppo, Kevin Castaño, Ian Subiabre; Maximiliano Meza y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.

Bragantino: Cleiton; Agustín Sant’Anna, Pedro Henrique, Alix Vinicius, Juninho Capixaba; Eric Ramires, Gabriel Girotto, José Herrera, Lucas Barbosa, Henry Mosquera; Isidrio Pitta. DT: Vágner Mancini.

Goles: PT: 34' Alix Vinicius (B). ST: 48' Lautaro Pereyra (R).

Cambios: ST: al inicio, Santiago Lencina por Subiabre (R), Lautaro Pereyra por M. Meza (R) y Rodriguinho por Lucas Barbosa (B); 20' Eduardo Sasha por Isidro Pitta (B) y Fernando por Henry Mosquera (B); 28' Lucas Silva por Galoppo (R); 38' Kendry Páez por Castaño (R) e Ignacio Sosa por Pedro Ramires (B); 42' José Hurtado por Herrera (B); 45' Jonathan Spiff por U. Giménez (R).

Estadio: Monumental.

Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay).

VAR: Christian Ferreyra (Uruguay).