El equipo del Deportivo Maipú que tiene en mente Mariano Echeverría para visitar a San Martín de San Juan

Mariano Echeverría no haría cambios para visitar a San Martín de San Juan

Mariano Echeverría, entrenador del Deportivo Maipú, no ha confirmado aún a los once titulares para jugar ante San Martín de San Juan. El DT le daría la confianza a los mismos jugadores que arrancaron jugando ante el Torito.

La probable formación del Deportivo Maipú para jugar este domingo ante el elenco sanjuanino sería con Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Santiago Paulini, Arón Agüero, Juan Pablo De La Reta; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, juan Pablo Gobetto y Marcelo Eggel; Juan Cruz Giacone y Franco Saccone.

Deportivo Maipú buscará su tercer triunfo seguido en el torneo

Deportivo Maipú buscará su tercer triunfo seguido en el torneo en el compromiso que jugará de visitante en San Juan. Le ganó a Temperley 5 a 0 de visitante y viene de vencer a Nueva Chicago por 1 a 0. El Cruzado lleva 6 partidos sin perder, con 4 triunfos y dos empates, y se encuentra invicto en el ciclo de Mariano Echeverría.

Lo que le queda al Deportivo Maipú en esta Primera Rueda