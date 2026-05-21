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Primera Nacional

El equipo del Deportivo Maipú que tiene en mente Mariano Echeverría para visitar a San Martín de San Juan

Mariano Echeverría, DT del Deportivo Maipú, pondría el mismo equipo que viene de ganarle a Nueva Chicago para visitar a San Martín de San Juan

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Mariano Echeverría, el entrenador del Deportivo Maipú, planifica el equipo para jugar con San Martín, en San juan.

Mariano Echeverría, el entrenador del Deportivo Maipú, planifica el equipo para jugar con San Martín, en San juan.

Foto: Prensa Deportivo Maipú

te Deportivo Maipú tras el gran triunfo ante Nueva Chicago, se prepara para un importante encuentro en el torneo de la Primera Nacional. Será ante ante San Martín de San Juan, en un partido correspondiente a la fecha 15 del Grupo B que se jugará este sábado desde las 16.30 en la vecina provincia.

El entrenador cruzado, Mariano Echeverría, no haría cambios, con respecto al equipo que le ganó a Nueva Chicago. Lucas Cavallero será el juez de ese partido.

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Deportivo Maipú prepara su partido con el Verdinegro, que se jugará en San Juan.

Deportivo Maipú prepara su partido con el Verdinegro, que se jugará en San Juan.

Mariano Echeverría no haría cambios para visitar a San Martín de San Juan

Mariano Echeverría, entrenador del Deportivo Maipú, no ha confirmado aún a los once titulares para jugar ante San Martín de San Juan. El DT le daría la confianza a los mismos jugadores que arrancaron jugando ante el Torito.

La probable formación del Deportivo Maipú para jugar este domingo ante el elenco sanjuanino sería con Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Santiago Paulini, Arón Agüero, Juan Pablo De La Reta; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, juan Pablo Gobetto y Marcelo Eggel; Juan Cruz Giacone y Franco Saccone.

Deportivo Maipú buscará su tercer triunfo seguido en el torneo

Deportivo Maipú buscará su tercer triunfo seguido en el torneo en el compromiso que jugará de visitante en San Juan. Le ganó a Temperley 5 a 0 de visitante y viene de vencer a Nueva Chicago por 1 a 0. El Cruzado lleva 6 partidos sin perder, con 4 triunfos y dos empates, y se encuentra invicto en el ciclo de Mariano Echeverría.

Lo que le queda al Deportivo Maipú en esta Primera Rueda

  • Fecha 15: San Martín de San Juan (Visitante) - sábado 23 de mayo (16.30)
  • Fecha 16: Chacarita (L) - domingo 31de mayo (17.00)
  • Fecha 17: Güemes de Santiago Del Estero (V) - domingo 7 de junio (16.00)
  • Fecha 18: Tristán Suárez (L) - domingo 14 de junio (16.30)
  • Fecha 4 (fue postergada): Gimnasia y Tiro de Salta (L) - domingo 21 de junio (16.30)

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