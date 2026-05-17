Mariano Echeverría, invicto con el Deportivo Maipú: "Somos un equipo que cada partido va poniendo un ladrillito más"

En el análisis del DT del Cruzado: "Chicago planteó un buen partido para contrarrestar todo lo bueno que teníamos nosotros. Es entendible que a partir de que vamos logrando resultados el equipo se va mostrando y vamos elaborando un mejor juego. Los rivales no solo nos salen a jugar de acuerdo a su plan, sino también a tratar de bloquear nuestro plan de partido. Eso posiciona muy bien a mis jugadores, hace que cada vez se los respete más y que no solamente tengamos que preocuparnos por cómo jugamos sino cómo nos va a contrarrestar el rival".

maipu 6 Maipú se metió entre los 8 que irían al Reducido. Foto: Nicolás Ríos/UNO

"El primer tiempo de ellos fue muy bueno. Nosotros, a mi gusto, teníamos muchas cosas que mejorar, como la circulación del balón, muy lenta, y fuimos un equipo muy largo. Quizás todos los aspectos buenos que veníamos teniendo en los primeros partidos no los mostramos en esos 45'. Lo charlamos en el entretiempo y los jugadores enseguida cambian la imagen y quieren jugar e intentar lo que uno les propone. Y así llegamos a un segundo tiempo mucho más tranquilo desde el juego, más dominador. En lugar de hacer pases de 60 metros hacíamos dos combinaciones de 30 o tres pases de 20. La verdad es que eso habla un poco de la inteligencia de los chicos", destacó.

"Sumado a eso, destapamos a un nueve más. El partido pasado Giacone, hoy tuvo una chance y a pesar de eso no dejó de intentar, y cuando entró Licha (Lisandro Cabrera) volvió al gol. Tenemos también a Rivarola, a Barrera, que están esperando su oportunidad y bueno, los minutos se ganan en la semana", puntualizó Mariano Echeverría, con pasado como jugador en el Cruzado.

Los elogios y el "Deportivo Múnich"

Cuándo le mencionaron a Echeverría que algunos hinchas ya hablar del Deportivo Múnich, comparando a su equipo con el flamante finalista de la Champions League, el entrenador fue claro: "Obviamente que es un poco gracioso. Estamos muy lejos. Tenemos que recordar siempre que estamos en un buen momento y demasiado elogio a veces es deformante, como decía Rodolfo Arruabarrena cuando me dirigió en Tigre. Tampoco podemos dejarnos llevar por esas cosas sin entender que el camino es el correcto. A partir de esos elogios, entender de dónde viene y que esté fundamentado deportivamente".

echeverria 1 Echeverría mantiene los pies sobre la tierra ante los elogios. Foto: Nicolás Ríos/UNO

Luego, aclaró: "Que la gente se empiece a identificar con nosotros, a mí me encanta. Es un poco lo que planteé el primer día: tener una identidad, un ADN, que la gente venga a la cancha y sepa a qué juega el Deportivo Maipú. Y si es acercándonos a equipos que juegan bien y que tienen buen funcionamiento, evidentemente nos acerca a nuestro objetivo. ¿Cuál era el objetivo de esta semana? Terminar entre los 8 a las 8 de la noche. Los chicos se lo pusieron en la cabeza después de algo muy difícil que es vaciarte después de un 0-5 de visitante contra un candidato. Empezamos la semana de cero y hoy cumplieron un nuevo objetivo que es meterse en una pelea mucho más linda, que no es la de abajo sino por los primeros lugares".

Embed - Mariano Echeverría sigue invicto como DT del Deportivo Maipú

Las lesiones y el rótulo de candidatos

Las lesiones de Arnijas y Montero: "Son dos lesiones muy importantes que ningún jugador quiere, pero a veces te toca entrar a suplantar a alguien que para la gente era insustituible, como podía ser Lucho Arnijas. Bueno, entró Paulini, obviamente que falto de minutos, pero no desentonó. Por eso termino recayendo siempre en que todos son importantes, y eso toma más valor cuando aparecen estas lesiones que uno no se las desea a nadie".

El rótulo de candidatos: "Candidatos es una palabra que faltando más de 20 fechas me parece enorme, así que hablo siempre de construcción. Nosotros somos un equipo que se está construyendo y que cada partido va poniendo un ladrillito más para formar algo que el día de mañana, cuando falten 5 u 8 fechas... porque para mí los candidatos aparecen sobre el final. Estamos en un proceso de formación con unos chicos que son humanamente muy maleables y deportivamente ni hablar. Entonces, que tengan esa forma de entender que todos pueden pelear por un puesto y que todos pueden jugar bien al fútbol, a mí me da muchas variantes. Nunca me puse a pensar si seremos o no candidatos, sí que vamos a intentar jugar bien al fútbol y a partir de ahí ser protagonistas. Creo que sí, siendo protagonistas, después vamos a estar un poquito más cerca".