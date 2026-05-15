Arón Agüero se ganó un lugar y se siente identificado con el Deportivo Maipú

El defensor Arón Agüero encontró continuidad en el Deportivo Maipú, en la Primera Nacional, y con 23 años se ha consolidado como titular en el equipo que dirige Mariano Echeverría.
El defensor Arón Agüero, contento por la buena racha del equipo, se refirió a lo que significa el Deportivo Maipú en su carrera
El defensor Arón Agüero encontró continuidad en el Deportivo Maipú, en la Primera Nacional, y con 23 años se ha consolidado como titular en el equipo que dirige Mariano Echeverría.
El zaguero central es uno de los pilares del Cruzado y analizó el muy buen presente del equipo que lleva 5 partidos sin perder y este domingo a las 17 será local ante Nueva Chicago, por la fecha 14.
Agüero se siente identificado con el Deportivo Maipú: "Por este club siento un cariño especial, ya son casi 50 partidos en un club que me dio la oportunidad de jugar en esta categoría y de sumar muchos minutos", reveló el futbolista que se inició en Huracán Las Heras.
Con respecto a las metas que tiene el Cruzado en el torneo, donde ha sumado 15 puntos y está en plena lucha por entrar a los puestos de clasificación al Reducido por el segundo ascenso, dijo: "Tenemos mucha confianza individual y grupal, y estamos contentos por este momento que estamos viviendo, cada vez más arriba en la tabla y con el objetivo de poder meternos en el Reducido".
La racha positiva: "La levantada que hemos tenido desde la llegada de Mariano (Echeverría) y todo su cuerpo técnico ha sido muy buena. Y eso quedó reflejado en el partido con Temperley, donde obtuvimos un gran resultado".
Su buen presente futbolístico: "La clave es la confianza y la continuidad. Eso me permite tener más roce en la categoría".
Los consejos de Mariano Echeverría: "Tiene una gran experiencia y un recorrido muy importante como jugador y sobre todo en el puesto de defensor. Nos da muchos consejos a los defensores y eso nos sirve para mejorar y crecer en esta posición"