Arón Agüero se ganó un lugar y se siente identificado con el Deportivo Maipú

Agüero se siente identificado con el Deportivo Maipú: "Por este club siento un cariño especial, ya son casi 50 partidos en un club que me dio la oportunidad de jugar en esta categoría y de sumar muchos minutos", reveló el futbolista que se inició en Huracán Las Heras.

Los objetivos de Arón Agüero en la Primera Nacional

Con respecto a las metas que tiene el Cruzado en el torneo, donde ha sumado 15 puntos y está en plena lucha por entrar a los puestos de clasificación al Reducido por el segundo ascenso, dijo: "Tenemos mucha confianza individual y grupal, y estamos contentos por este momento que estamos viviendo, cada vez más arriba en la tabla y con el objetivo de poder meternos en el Reducido".

Mariano Echeverría maipu dos El defensor Arón Agüero habló de los consejos que le da el entrenador Mariano Echeverría que en su etapa como jugador, jugó en su mismo puesto. Foto: Prensa Deportivo Maipú

La racha positiva: "La levantada que hemos tenido desde la llegada de Mariano (Echeverría) y todo su cuerpo técnico ha sido muy buena. Y eso quedó reflejado en el partido con Temperley, donde obtuvimos un gran resultado".

Su buen presente futbolístico: "La clave es la confianza y la continuidad. Eso me permite tener más roce en la categoría".

Los consejos de Mariano Echeverría: "Tiene una gran experiencia y un recorrido muy importante como jugador y sobre todo en el puesto de defensor. Nos da muchos consejos a los defensores y eso nos sirve para mejorar y crecer en esta posición"