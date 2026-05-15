Está en la lista de Scaloni previa al Mundial 2026 y se despidió de su equipo en la Premier League

"Podemos confirmar que Marcos Senesi dejará el club este verano al vencer su contrato, poniendo fin a cuatro años memorables en la costa sur. Desde que llegó del Feyenoord en 2022, el central ha sido una figura clave en uno de los períodos más exitosos en la historia del club", indicó la publicación.

"Una presencia dominante en el corazón de la defensa, ha hecho 124 apariciones para los Cherries y ha jugado un papel importante ayudando al club a cimentar su lugar en la Premier League", expresó el club en referencia al defensor surgido San Lorenzo.

senesi 1 Senesi es uno de los que está en la pelea por un lugar en el Mundial 2026.

"Durante el récord de la campaña 2024/25, Senesi fue una parte vital del equipo que logró el recuento más alto de puntos en la Premier League en la historia de la AFC Bournemouth (56), mientras que también ayudó al equipo a registrar un noveno puesto", señalaron las redes sociales del conjunto inglés respecto del futbolista tasado en 22 millones de euros, según Transfermarkt.

"A lo largo de los años, el defensa ha marcado goles cruciales en victorias históricas sobre Manchester United, Crystal Palace y Brighton & Hove Albion, mientras que también ha sido crucial para las 11 partidas limpias del equipo hasta ahora esta temporada", resaltó el club.

"Desde el primer día que llegué, me sentí como en casa. Estoy orgulloso de todo lo que hemos conseguido en los últimos 4 años y agradecido por el apoyo que los fans siempre me han dado. Bournemouth siempre tendrá un lugar especial para mí y miraré atrás en mi tiempo aquí con buenos recuerdos. Por ahora, todavía quedan dos grandes partidos de la temporada y estoy deseando ver lo que podemos lograr juntos. ” (Marcos Senesi) "Desde el primer día que llegué, me sentí como en casa. Estoy orgulloso de todo lo que hemos conseguido en los últimos 4 años y agradecido por el apoyo que los fans siempre me han dado. Bournemouth siempre tendrá un lugar especial para mí y miraré atrás en mi tiempo aquí con buenos recuerdos. Por ahora, todavía quedan dos grandes partidos de la temporada y estoy deseando ver lo que podemos lograr juntos. ” (Marcos Senesi)

El futuro de Marcos Senesi podría estar en la Premier League

Bournemouth anunció que Senesi será homenajeado en el Vitality Stadium tras el último partido en casa de la temporada contra el Manchester City, el próximo martes, mientras son varios los clubes ingleses interesados en sumarlo como refuerzo.

Tottenham, aún peleando por la permanencia, Manchester United, Liverpool y Chelsea son los equipos que tienen al argentino entre sus probables refuerzos para la próxima temporada.