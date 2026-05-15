Boca y Juan Román Riquelme tienen una decisión tomada sobre el futuro del Changuito Zeballos

Con 24 años y tras haber superado algunas lesiones, el Changuito viene siendo suplente, pero a la vez es uno de los habituales cambios que utiliza Claudio Úbeda en el conjunto xeneize.

En lo que va del 2026 Zeballos acumula 11 partidos oficiales con un gol, 3 asistencias y 590 minutos de juego, mientras que en su carrera en Boca suma 16 goles, otras tantas asistencias y 4 títulos en 138 encuentros.

El futuro del Changuito Zeballos está lejos de Boca

Todo indica que los partidos de Copa Libertadores ante Cruzeiro y Universidad Católica serán los últimos de Exequiel Zeballos en Boca ya que la decisión del club es negociarlo para evitar que quede libre en diciembre.

Zeballos tiene una cláusula de salida de 15 millones de dólares, pero si la oferta ronda los 10 millones Boca la aceptará y en principio el primer club interesado es el Bologna de Italia.

El pase de Benjamín Domínguez, ex Gimnasia La Plata, Selección argentina y actualmente en Bologna, podría formar parte de la negociación ya que a Boca le interesa como refuerzo.