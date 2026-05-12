Las idas y vueltas entre Dybala y Boca: la reunión que define su pase

Boca está obsesionado con incorporar al delantero Paulo Dybala de cara a la próxima temporada. El delantero tuvo una reunión clave que define su futuro, pero aparentemente no llegaría al Xeneize.
Boca quiere incorporar a Paulo Dybala de cara a la próxima temporada. El delantero tuvo una reunión clave que define su futuro
Boca está obsesionado con incorporar al delantero Paulo Dybala de cara a la próxima temporada. El delantero tuvo una reunión clave que define su futuro, pero aparentemente no llegaría al Xeneize.
El presidente Juan Román Riquelme quiere sí o sí a Dybala en el equipo y los hinchas se ilusionan con su llegada. El ex Instituto de Córdoba admitió el último domingo que "el derbi podría ser mi último partido delante de estos aficionados" ya que está a tan solo unas semanas de quedar libre.
Sin embargo, el representante de la Joya, Jorge Antun le hizo una propuesta a la dirigencia de la Roma y podría seguir en el club.
Este martes la prensa local dijo que Dybala se sentaría a firmar la renovación de su contrato hasta mediados de 2027 con una considerable y abrupta rebaja salarial, ya que pasaría de cobrar ocho millones de euros por año (más un millón más por objetivos cumplidos) a tan solo dos millones más bonos.
Es que Dybala estuvo tres meses afuera de las canchas por una lesión en los meniscos de su rodilla izquierda lo hizo perder mucho terreno en Roma. Además que el atacante campeón del mundo no integra la prelista de la Selección argentina y se perderá el Mundial.
De todos modos, lo económico nunca fue un factor determinante para la decisión que aún debe terminar de tomar el delantero. Es que la prioridad sigue pasando por la familia y por los desafíos deportivos.
Su técnico Gian Piero Gasperini quiere seguir contando con él para la próxima temporada y ya se lo hizo saber a la dirigencia de la Roma.
En Boca se siguen ilusionando con la llegada de Dybala y sigue la novela. Aparentemente los hinchas xeneizes deberán esperar para contar con el delantero.