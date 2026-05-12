Las idas y vueltas entre Dybala y Boca: la reunión que define su pase

Sin embargo, el representante de la Joya, Jorge Antun le hizo una propuesta a la dirigencia de la Roma y podría seguir en el club.

Dybala renovaría contrato con la Roma

Este martes la prensa local dijo que Dybala se sentaría a firmar la renovación de su contrato hasta mediados de 2027 con una considerable y abrupta rebaja salarial, ya que pasaría de cobrar ocho millones de euros por año (más un millón más por objetivos cumplidos) a tan solo dos millones más bonos.

Leandro Paredes - Paulo Dybala Al parecer Paredes y Dybala no podrían jugar juntos en Boca.

Es que Dybala estuvo tres meses afuera de las canchas por una lesión en los meniscos de su rodilla izquierda lo hizo perder mucho terreno en Roma. Además que el atacante campeón del mundo no integra la prelista de la Selección argentina y se perderá el Mundial.

De todos modos, lo económico nunca fue un factor determinante para la decisión que aún debe terminar de tomar el delantero. Es que la prioridad sigue pasando por la familia y por los desafíos deportivos.

Su técnico Gian Piero Gasperini quiere seguir contando con él para la próxima temporada y ya se lo hizo saber a la dirigencia de la Roma.

En Boca se siguen ilusionando con la llegada de Dybala y sigue la novela. Aparentemente los hinchas xeneizes deberán esperar para contar con el delantero.