Gimnasia y Esgrima ya piensa en el segundo semestre de la temporada y en las próximas horas habrá una definición respecto de la continuidad de Darío Franco como entrenador.
Horas decisivas en Gimnasia y Esgrima para definir la continuidad de Darío Franco como director técnico
Gimnasia y Esgrima ya piensa en el segundo semestre de la temporada y en las próximas horas habrá una definición respecto de la continuidad de Darío Franco como entrenador.
Pese a que solo dirigió al equipo en 6 partidos oficiales y acumuló 10 puntos, el DT también quedó fuera de la Copa Argentina y sobre todas las cosas perdió 5 a 1 el clásico con Independiente Rivadavia.
Sin embargo, más allá de los resultados, la dirigencia encabezada por Fernando Porretta se reunirá con Franco para analizar los detalles de estos poco más de 40 días de trabajo y así definir si el técnico continúa en su cargo y en caso de confirmarlo, consensuar la manera en la que el Lobo afrontará el Torneo Clausura 2026.
El ciclo de Darío Franco en Gimnasia y Esgrima
Darío Franco asumió el 3 de abril tras la destitución de Ariel Broggi y debutó un par de días después con una épica victoria ante Vélez (3-2) en el estadio Víctor Legrotaglie.
Luego empató de visitante con Platense (1-1), quedó eliminado por penales (4-3) de la Copa Argentina ante Gimnasia y Tiro, venció en el Parque a Lanús (1-0), cayó en el clásico con la Lepra (5-1) y cerró el semestre ganándole de local a Defensa y Justicia (2-1).
Lo que viene para el Lobo y la lucha por la permanencia
El plantel de Gimnasia y Esgrima está licenciado ya que volverá a competir el último fin de semana de julio cuando se inicie el Torneo Clausura de la Liga Profesional y reciba a Central Córdoba de Santiago del Estero.
El Lobo tendrá 16 fechas para asegurar la permanencia ya que por el momento está 22do en la tabla anual con 19 puntos y 23ro en los promedios con 1,188, es decir que mantiene una distancia respecto de los puestos de descenso.