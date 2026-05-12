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Horas decisivas en Gimnasia y Esgrima para definir la continuidad de Darío Franco como director técnico

Gimnasia y Esgrima ya piensa en el segundo semestre de la temporada y en las próximas horas habrá una definición respecto de la continuidad de Darío Franco como entrenador.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Darío Franco no tiene asegurada su continuidad.

Darío Franco no tiene asegurada su continuidad.

Gimnasia y Esgrima ya piensa en el segundo semestre de la temporada y en las próximas horas habrá una definición respecto de la continuidad de Darío Franco como entrenador.

Pese a que solo dirigió al equipo en 6 partidos oficiales y acumuló 10 puntos, el DT también quedó fuera de la Copa Argentina y sobre todas las cosas perdió 5 a 1 el clásico con Independiente Rivadavia.

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Dar&iacute;o Franco tendr&aacute; que reunirse con la dirigencia de Gimnasia y Esgrima.

Darío Franco tendrá que reunirse con la dirigencia de Gimnasia y Esgrima.

Sin embargo, más allá de los resultados, la dirigencia encabezada por Fernando Porretta se reunirá con Franco para analizar los detalles de estos poco más de 40 días de trabajo y así definir si el técnico continúa en su cargo y en caso de confirmarlo, consensuar la manera en la que el Lobo afrontará el Torneo Clausura 2026.

El ciclo de Darío Franco en Gimnasia y Esgrima

Darío Franco asumió el 3 de abril tras la destitución de Ariel Broggi y debutó un par de días después con una épica victoria ante Vélez (3-2) en el estadio Víctor Legrotaglie.

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Franco sum&oacute; 10 puntos valiosos para el Lobo.

Franco sumó 10 puntos valiosos para el Lobo.

Luego empató de visitante con Platense (1-1), quedó eliminado por penales (4-3) de la Copa Argentina ante Gimnasia y Tiro, venció en el Parque a Lanús (1-0), cayó en el clásico con la Lepra (5-1) y cerró el semestre ganándole de local a Defensa y Justicia (2-1).

Lo que viene para el Lobo y la lucha por la permanencia

El plantel de Gimnasia y Esgrima está licenciado ya que volverá a competir el último fin de semana de julio cuando se inicie el Torneo Clausura de la Liga Profesional y reciba a Central Córdoba de Santiago del Estero.

El Lobo tendrá 16 fechas para asegurar la permanencia ya que por el momento está 22do en la tabla anual con 19 puntos y 23ro en los promedios con 1,188, es decir que mantiene una distancia respecto de los puestos de descenso.

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