Horas decisivas en Gimnasia y Esgrima para definir la continuidad de Darío Franco como director técnico

Sin embargo, más allá de los resultados, la dirigencia encabezada por Fernando Porretta se reunirá con Franco para analizar los detalles de estos poco más de 40 días de trabajo y así definir si el técnico continúa en su cargo y en caso de confirmarlo, consensuar la manera en la que el Lobo afrontará el Torneo Clausura 2026.

El ciclo de Darío Franco en Gimnasia y Esgrima

Darío Franco asumió el 3 de abril tras la destitución de Ariel Broggi y debutó un par de días después con una épica victoria ante Vélez (3-2) en el estadio Víctor Legrotaglie.

dario-franco-gimnasia1 Franco sumó 10 puntos valiosos para el Lobo. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Luego empató de visitante con Platense (1-1), quedó eliminado por penales (4-3) de la Copa Argentina ante Gimnasia y Tiro, venció en el Parque a Lanús (1-0), cayó en el clásico con la Lepra (5-1) y cerró el semestre ganándole de local a Defensa y Justicia (2-1).

Lo que viene para el Lobo y la lucha por la permanencia

El plantel de Gimnasia y Esgrima está licenciado ya que volverá a competir el último fin de semana de julio cuando se inicie el Torneo Clausura de la Liga Profesional y reciba a Central Córdoba de Santiago del Estero.

El Lobo tendrá 16 fechas para asegurar la permanencia ya que por el momento está 22do en la tabla anual con 19 puntos y 23ro en los promedios con 1,188, es decir que mantiene una distancia respecto de los puestos de descenso.