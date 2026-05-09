Gimnasia y Esgrima: Brian Andrada agradecido con Darío Franco por cumplirle el sueño de jugar en Primera

Brian Andrada y su agradecimiento al entrenador Darío Franco

Con la llegada de Darío Franco, Brian Andrada tuvo continuidad en el Lobo. "Me siento muy agradecido porque me dio mucha confianza desde que llegó. "Me dio la posibilidad de ser titular y me hizo cumplir el sueño de jugar en primera con la camiseta del lobo, del equipo que soy hincha junto a mi familia. Sacó buenos resultados , es un loco lindo que vive el fútbol con mucha intensidad".

Con respecto a la continuidad del entrenador dio su punto de vista y opinó: "Ojalá que se pueda quedar Será una decisión del entrenador, y de lo que quiera nuestro presidente Fernando Porreta, si se puede quedar bienvenido sea".

Brian Andrada, sobre el balance de este torneo Apertura, manifestó: "Tras el ascenso que tuvimos a Primera División, es positivo lo que hicimos. Por ser un equipo nuevo en la Liga Profesional es bueno lo que hicimos, sabemos que tenemos que corregir como equipo y que merecíamos terminar con más puntos de lo que tenemos".

Gimnasia y Esgrima Gimnasia y Esgrima finalizó el torneo Apertura con un triunfo de local frente a Defensa y Justicia por 2 a 1. Cristian Lozano / Diario UNO

El dolor por poder el clásico con Independiente Rivadavia

Sobre el clásico con Independiente Rivadavia, donde el Lobo perdió por 5 a 1, de visitante, el volante admitió: "Nos dolió mucho perder ese partido, queríamos regalarle un triunfo a la gente en el primer clásico en Primera. Vamos a tener revancha, porque tendremos la posibilidad de jugar muchos clásicos".