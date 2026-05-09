Deportivo Maipú buscará extender su racha ante Temperley en el torneo de la Primera Nacional

El elenco de calle Vergara ocupa el 13ro lugar con 12 unidades (3 triunfos, 3 empates y 5 caídas).

Deportivo Maipú jugará un partido clave ante Temperley es que está a cuatro puntos y ocupa el octavo puesto y es el último equipo que esta clasificando a los playoffs por el segundo ascenso a la Liga Profesional.

Así llega Temperley, el rival del Deportivo Maipú

Temperley, el equipo orientado por Nicolás Domingo, se ubica octavo con 16 puntos y lleva cinco empates consecutivos .El Gasolero viene de igualar 1 a 1 frente a Almagro en condición de visitante. En el torneo suma 3 triunfos, 7 empates y una sola derrota. Desde la 3ra fecha que no pierde, en el único partido que cayó derrota fue ante Atlético de Rafaela de visitante.

El historial entre Deportivo Maipú y Temperley

El historial registra diez partidos jugados por el Nacional B y un encuentro por Copa Argentina. Hubo cinco triunfos para el Celeste, tres empates y tres para el Cruzado.

Desde el 2023 que no se enfrentan

El último partido que jugaron fue el 12 de noviembre de 2023. El Cruzado se impuso 2 a 0 en Calle Vergara con goles de Santiago González y Rubens Sambueza. Así logró el pase a semifinales del Reducido por el segundo ascenso a la Primera.

Probables formaciones y detalles del partido:

Temperley: Lisandro Morrone; Lorenzo Monti, Oswaldo Pacheco, Pedro Souto y Lucas Angelini; Fernando Brandán, Lucas Richarte, Gerónimo Tomasetti y Luciano Nieto; Franco Benítez y Marcos Echeverría. DT: Nicolás Domingo.

Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Aron Agüero y Marcos Fernández; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, Juan Pablo Gobetto y Marcelo Eggel; Juan Cruz Giacone y Franco Saccone. DT: Mariano Echeverría.

Estadio: Temperley

Árbitro Pablo Dóvalo

Hora: 15.30