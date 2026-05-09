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Deportivo Maipú buscará extender su racha ante Temperley en el torneo de la Primera Nacional

Deportivo Maipú jugará este sábado desde las 15.30 de visitante ante Temperley por la fecha 13 del torneo de la Primera Nacional

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Deportivo Maipú se presentará ante Temperley de visitante.
Deportivo Maipú se presentará ante Temperley de visitante.

En un partido correspondiente a la 13ra fecha, Deportivo Maipú visitará este sábado a Temperley en un choque válido por la Zona B del torneo de la Primera Nacional. El choque entre el Cruzado y el Gasolero tendrá el arbitraje de Pablo Dóvalo y se podrá seguir por Radio Nihuil y la plataforma LPF Play.

Mariano Echeverría- Deportivo Maipú.
Mariano Echeverría se encuentra invicto como entrenador del Deportivo Maipú.

Mariano Echeverría se encuentra invicto como entrenador del Deportivo Maipú.

El elenco de calle Vergara ocupa el 13ro lugar con 12 unidades (3 triunfos, 3 empates y 5 caídas).

Deportivo Maipú jugará un partido clave ante Temperley es que está a cuatro puntos y ocupa el octavo puesto y es el último equipo que esta clasificando a los playoffs por el segundo ascenso a la Liga Profesional.

Así llega Temperley, el rival del Deportivo Maipú

Temperley, el equipo orientado por Nicolás Domingo, se ubica octavo con 16 puntos y lleva cinco empates consecutivos .El Gasolero viene de igualar 1 a 1 frente a Almagro en condición de visitante. En el torneo suma 3 triunfos, 7 empates y una sola derrota. Desde la 3ra fecha que no pierde, en el único partido que cayó derrota fue ante Atlético de Rafaela de visitante.

El historial entre Deportivo Maipú y Temperley

El historial registra diez partidos jugados por el Nacional B y un encuentro por Copa Argentina. Hubo cinco triunfos para el Celeste, tres empates y tres para el Cruzado.

Desde el 2023 que no se enfrentan

El último partido que jugaron fue el 12 de noviembre de 2023. El Cruzado se impuso 2 a 0 en Calle Vergara con goles de Santiago González y Rubens Sambueza. Así logró el pase a semifinales del Reducido por el segundo ascenso a la Primera.

Probables formaciones y detalles del partido:

Temperley: Lisandro Morrone; Lorenzo Monti, Oswaldo Pacheco, Pedro Souto y Lucas Angelini; Fernando Brandán, Lucas Richarte, Gerónimo Tomasetti y Luciano Nieto; Franco Benítez y Marcos Echeverría. DT: Nicolás Domingo.

Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Aron Agüero y Marcos Fernández; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, Juan Pablo Gobetto y Marcelo Eggel; Juan Cruz Giacone y Franco Saccone. DT: Mariano Echeverría.

Estadio: Temperley

Árbitro Pablo Dóvalo

Hora: 15.30

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