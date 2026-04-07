Deportivo Maipú tomó la decisión y Mariano Echeverría es el nuevo director técnico

Mariano Echeverría tigre Mariano Echeverría es el nuevo entrenador del Deportivo Maipú.

Cuándo será el debut de Mariano Echeverría en el Deportivo Maipú

Echeverría asumirá en las próximas horas y su debut será el próximo domingo ante Colegiales, por la fecha 9 del torneo de Primera Nacional. El partido se disputará en el estadio Omar Higinio Sperdutti, desde las 18.30.

Enzo Imbesi, el ex volante del Deportivo Maipú, será uno de sus ayudantes de campo y volverá al club tras 11 años. Ambos ascendieron en el 2008 al Federal A bajo la conducción de Carlos Sperdutti. También estarán como colaboradores Marcelo Baamonde y Nicolás Saba.

El nuevo entrenador llega a un equipo golpeado que ha ganado un solo partido y lleva 4 derrotas seguidas, ubicándose de esta manera en el último puesto.

El nuevo DT del Cruzado tiene 44 años, nació en Mar del Plata y alcanzó el pico de su carrera al llegar a Boca, donde jugó 13 partidos y convirtió dos goles. En Mendoza, además de jugar en el Deportivo Maipú, lo hizo en Villa Atuel de San Rafael y Luján Sport Club.

El DT del Deportivo Maipú jugó en la Selección argentina

Mariano Echeverría fue titular en un amistoso disputado en Mar del Plata ante Jamaica, el 10 de febrero de 2010, cuando la Selección argentina era dirigida por Diego Maradona.

Mariano Echeverría con Maradona. Mariano Echeverría, el flamante DT del Deportivo Maipú, jugó el amistoso contra la selección de Jamaica, en el equipo que dirigía Diego Maradona.

Echeverría dirigió solo 11 partidos a Tigre en la temporada 2018-019 con un saldo de 3 victorias, 3 empates y 5 derrotas.

En Huracán estuvo como ayudante de campo de Frank Kudelka y entre 2022 y julio de 2025 estuvo a cargo del Johor Darul de Malasia, donde se consagró campeón en 2022.