La marca que pone a Alfredo Berti e Independiente Rivadavia en lo más alto del fútbol argentino

Campeón vigente de la Copa Argentina, en la que también está en carrera, Independiente Rivadavia ha tenido un gran semestre que no se empaña con la derrota en octavos de final ante Unión de Santa Fe, una de las 3 derrotas sufridas en lo que va del año por el conjunto azul.

Detrás de esa campaña, además de los jugadores que son los principales protagonistas, está también el director técnico Alfredo Berti quien este fin de semana pasó a encabezar una estadística que no hace más que justificar el buen presente del conjunto del Parque.

Alfredo Berti, el DT con más tiempo en su cargo

Con la salida de Gustavo Costas de Racing, Berti pasó a ser el director técnico que más tiempo acumula al frente de su equipo en la Primera División del fútbol argentino.

berti 1 Berti llegará en poco tiempo a dos años como DT de la Lepra.

El santafesino lleva 1 año y 9 meses en su tercer ciclo en la Lepra ya que antes había estado en 2017 y había logrado el ascenso en 2023.

En un Torneo Apertura en el que fueron despedidos 14 entrenadores, el Loco y la Lepra han dado un ejemplo de continuidad y de la importancia que tiene para alcanzar buenos resultados.

En este año y 9 meses con Berti como entrenador los azules disputaron 78 partidos, ganaron 34, empataron 31, perdieron 20, ganaron su primer título en Primera División y disputaron su primera competencia internacional. Nada menos.