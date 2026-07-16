La teoría viral que vincula a Madonna con las victorias de Argentina ante Inglaterra

Al igual que lo hizo en el 86 con "True Blue" y en el 98 con "Ray of Light", Madonna lanzó su último álbum de estudio el 3 de julio de 2026: "Confessions II".

Aunque no existe ningún fundamento más allá de la coincidencia, el patrón llamó la atención por repetirse en distintos momentos de la historia. Y los argentinos elegimos creer, por supuesto.

Madonna: ¿talismán argentino contra Inglaterra? Imagen generada con IA.

Madonna y la paternidad argentina sobre Ingalterra

El primer antecedente aparece en 1986. Ese año, la Selección de Carlos Bilardo eliminó a Inglaterra en el inolvidable partido de los goles de Diego Maradona -la "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo"-, mientras la cantante publicaba "True Blue", uno de los discos más exitosos de toda su carrera.

La historia se repitió -para los creyentes en esta teoría- 12 años después. En Francia 1998, Argentina volvió a dejar en el camino a Inglaterra, esta vez en una dramática definición por penales, el recordado encuentro que terminó con la expulsión de David Beckham. Curiosamente, ese mismo año Madonna lanzaba "Ray of Light", otro de los álbumes más importantes de su discografía.

Además, la teoría también encuentra un ejemplo cuando el resultado fue el opuesto. En el Mundial de Corea-Japón 2002, Inglaterra derrotó a Argentina en la fase de grupos. Quienes alimentan esta curiosa "profecía" remarcan un dato: durante ese año Madonna no publicó ningún disco de estudio.

La teoría viral sostiene que cada vez que Madonna lanza un álbum en un año mundialista en el que Argentina enfrenta a Inglaterra, la Albiceleste termina imponiéndose a los británicos.

Obviamente, como ocurre con tantas cábalas y supersticiones que rodean al fútbol, no hay evidencia que respalde esta llamativa teoría. Sin embargo, la coincidencia entre la carrera de una de las mayores estrellas del pop y algunos de los capítulos más recordados de la rivalidad entre Argentina e Inglaterra volvió a convertirse en un fenómeno viral de la cultura pop que hizo sonreír a los fanáticos en plena Copa del Mundo.