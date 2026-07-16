Franco Colapinto en el GP de Bélgica de Fórmula 1: horarios y actividad del fin de semana

El sábado los fanáticos de la Fórmula 1 tendrán que madrugar, ya que la práctica libre 3 comenzará a las 7:30 de la mañana. Allí los pilotos tendrán sus últimas oportunidades para poner a punto sus monoplazas de cara a la clasificación, que será a las 11 de la mañana.

Finalmente, la carrera del GP de Bélgica de Fórmula 1 será el domingo a las 10 de la mañana, el mismo día que se disputará la final del Mundial de fútbol que se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México y que tendrá como protagonistas a Argentina y España.

Cómo está Franco Colapinto en el campeonato de pilotos de Fórmula 1

En la última fecha del campeonato, que se disputó en el mítico circuito de Silverstone en Gran Bretaña, Colapinto tuvo una de sus mejores actuaciones en la categoría para remontar 10 posiciones y finalizar en el noveno puesto y así sumar dos puntos.

En lo que respecta a la pelea por el campeonato, el líder es el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), quien tiene 179 puntos y quiere convertirse en el campeón más joven de la categoría.

Sin embargo, no debe descuidarse ya que en las últimas fechas perdió varios puntos por problemas en su Mercedes y esto permitió que se le acercara su compañero de equipo, el británico George Russell, que lo escolta a solo 25 puntos de distancia.

En la tercera colocación, con 147 unidades, está el también británico Lewis Hamilton (Ferrari), que a los 41 años se ilusiona con pelear por su octavo título del mundo.

El GP de Bélgica de Fórmula 1

Viernes 17/7

Práctica libre 1 a las 8:30

Práctica libre 2 a las 12

Sábado 18/7

Práctica libre 3 a las 7:30

Clasificación a las 11

Domingo 19/7