Un hallazgo fortuito en la Antártida reveló una isla desconocida en medio del mar

Sin embargo, algo llamó su atención. La estructura no se desplazaba ni flotaba como un iceberg. Tras acercarse con el Polarstern, los científicos realizaron mediciones con sonar y utilizaron drones para obtener imágenes aéreas. Los datos permitieron reconstruir su forma y confirmar que se trataba de una masa de tierra firme. El descubrimiento descartó la posibilidad de que fuera un fragmento de hielo a la deriva. Era una isla real, aunque su ubicación exacta todavía no fue divulgada mientras continúa el proceso de verificación científica y actualización de los registros cartográficos internacionales.

¿Cómo es la isla descubierta en la Antártida?

Aunque su tamaño es reducido, la formación representa un hallazgo relevante para la comunidad científica. La isla tiene aproximadamente 130 metros de largo, 50 metros de ancho y alcanza unos 16 metros sobre el nivel del mar.

La zona donde fue encontrada es estratégica para comprender los cambios del continente antártico. En los últimos años, distintos estudios han registrado modificaciones en la extensión del hielo marino, asociadas al aumento de la temperatura de las aguas superficiales y a las transformaciones del clima global.

Su aparición también refleja cómo el retroceso del hielo puede revelar territorios que durante décadas permanecieron ocultos. Algunas nuevas formaciones surgen por el deshielo, mientras que otras aparecen como consecuencia de procesos geológicos o actividad volcánica submarina.