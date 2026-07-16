Piers Morgan, el polémico periodista inglés: "Espero que España los aplaste como nosotros en las Malvinas"

Pero el polémico periodista no fue el único. En el programa BBC Breakfast, el exjugador inglés Peter Reid, miembro de la Inglaterra que se midió a Argentina en 1986, afirmó, sobre la pancarta exhibida por los pupilos de Lionel Scaloni, que "eso es inaceptable".

Similares reacciones hubo en la esfera política de Inglaterra. El secretario de Comercio del Reino Unido, Peter Kyle, declaró que el comportamiento de los jugadores fue “totalmente inapropiado”. “Espero que la FIFA lleve a cabo una investigación exhaustiva”, dijo. El organismo de Infantino ya ha tomado cartas en el asunto.

También el portavoz del primer ministro, Keir Starmer pidió una investigación y aseguró: “Puede que la Copa del Mundo no sea nuestra, pero las Islas Malvinas definitivamente lo son".

La reacción de la FIFA por la bandera

En tanto, la FIFA decidió abrir un expediente por el festejo de los jugadores de Argentina con la bandera donde se reivindicaba la posición de Argentina sobre las Malvinas.

En ese sentido, lo más probable es que se castigue a la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) con una multa por lo hecho por los jugadores cuando el partido contra Inglaterra ya había terminado.