Boca se mide ante Sarmiento en el debut del Vasco Arruabarrena como DT: hora, TV y formaciones

Además, el Xeneize espera refuerzos para poder encarar el segundo semestre donde buscará avanzar internacionalmente en Copa Sudamericana, y localmente procurará volver a coronar con algún título.

En Copa Argentina, Boca viene de vencer 2 a 0 a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy por 32 avos de final cuando Claudio Úbeda aún era el DT. Por su parte, Sarmiento de Junín se impuso ante Tristán Suárez por 1 a 0 en la misma instancia.

En el Verde, el objetivo este semestre está puesto en alejarse de la zona de descenso donde se ubica en el puesto 28º en la tabla promedios y 21º en la tabla anual.

Boca vs Sarmiento de Junín por Copa Argentina: probables formación del Xeneize y detalles del encuentro

Boca: Leandro Brey; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Alan Velasco, Tomás Aranda, Leonel Flores; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Hora: 21.45

TV: TyC Sports/DSports

Árbitro: Nazareno Arasa

Estadio: Marcelo Bielsa (Rosario)