Boca se mide ante Sarmiento en el debut del Vasco Arruabarrena como DT: hora, TV y formaciones

Boca arranca el segundo semestre con el primer desafío de avanzar en la Copa Argentina 2026. En el debut de Rodolfo Arruabarrena como entrenador, el Xeneize se medirá ante Sarmiento de Junín por 16avos de final.
Boca se mide ante Sarmiento de Junín por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026. En pleno clima mundialista, el Xeneize buscará avanzar de fase en el debut de Arruabarrena como DT
Boca arranca el segundo semestre con el primer desafío de avanzar en la Copa Argentina 2026. En el debut de Rodolfo Arruabarrena como entrenador, el Xeneize se medirá ante Sarmiento de Junín por 16avos de final.
El encuentro se disputará este jueves, a partir de las 21.45, en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa. El árbitraje estará a cargo de Nazareno Arasa.
Rodoldo Arruabarrena comenzará su segundo ciclo en el club de la Ribera con un compromiso de eliminación directa en Copa Argentina. Con la bajas de Adam Bareiro y Tomás Belmonte, y sin Leandro Paredes, el Vasco buscará armar un primer equipo que pueda llevarse el boleto a los octavos de final.
Además, el Xeneize espera refuerzos para poder encarar el segundo semestre donde buscará avanzar internacionalmente en Copa Sudamericana, y localmente procurará volver a coronar con algún título.
En Copa Argentina, Boca viene de vencer 2 a 0 a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy por 32 avos de final cuando Claudio Úbeda aún era el DT. Por su parte, Sarmiento de Junín se impuso ante Tristán Suárez por 1 a 0 en la misma instancia.
En el Verde, el objetivo este semestre está puesto en alejarse de la zona de descenso donde se ubica en el puesto 28º en la tabla promedios y 21º en la tabla anual.
Boca: Leandro Brey; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Alan Velasco, Tomás Aranda, Leonel Flores; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Hora: 21.45
TV: TyC Sports/DSports
Árbitro: Nazareno Arasa
Estadio: Marcelo Bielsa (Rosario)