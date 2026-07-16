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¿Adiós al ladrillo? Los precios en julio de casas prefabricadas de 2 dormitorios, baño y cocina en Argentina

Frente a las dificultades para construir una casa, este sistema gana terreno por su rapidez. Los valores de referencia para julio de 2026

Pablo Philippens
Por Pablo Philippens [email protected]
Las casas prefabricadas, en sus diferentes versiones, van ganando terreno en Argentina. Imagen ilustrativa.

Las casas prefabricadas, en sus diferentes versiones, van ganando terreno en Argentina. Imagen ilustrativa.

Tener la casa propia sigue siendo uno de los mayores desafíos para los argentinos. En este escenario, las casas prefabricadas se consolidan con fuerza como una alternativa mucho más accesible y previsible en comparación con la construcción húmeda tradicional. Con plazos de obra notablemente más cortos, el interés por estos inmuebles no para de crecer. Y hay precios actualizados.

Para quienes están proyectando su hogar en este mes de julio de 2026, la tipología de 2 dormitorios, un baño y cocina (con superficies que van desde los 45 m² hasta los 60 m²) es la opción más buscada por las familias.

Los valores de estas casas varían según la tecnología elegida, partiendo de los $9.000.000 en los modelos más sencillos hasta alcanzar los $20.000.000 en las propuestas de gama alta.

Las casas prefabricadas de madera, una tendencia que crece en la región. Foto: archivo

Las casas prefabricadas de madera, una tendencia que crece en la región. Foto: archivo

Precios de referencia y sistemas constructivos de las casas

El mercado actual ofrece tres grandes tecnologías de construcción con presupuestos bien diferenciados:

  • Casas de madera: siguen firmes en áreas rurales y periurbanas por su menor inversión inicial. El precio de referencia oscila entre los $9.000.000 y los $12.000.000. Hay que tener en cuenta que requieren mantenimiento constante y suelen necesitar refuerzos en bases o techos para adecuarse a las normas municipales.
  • Panelería de steel frame industrializada: es el estándar medio del mercado. El valor se ubica entre los $11.000.000 y los $15.000.000 por la estructura completa con terminaciones básicas. La instalación eléctrica y de agua viene incluida, pero agregar los artefactos de baño y cocina puede encarecer el costo final entre un 10% y un 20%.
  • Paneles SIP (paneles sándwich estructurados): es la opción premium por su excelente aislamiento térmico y durabilidad. Su precio ronda entre los $14.000.000 y los $20.000.000. Destacan por su rapidez de montaje, que puede completarse en menos de una semana.
Armado del steel frame, una alternativa posible y siempre muy consultada. Foto: archivo

Armado del steel frame, una alternativa posible y siempre muy consultada. Foto: archivo

A estos valores de fábrica es fundamental sumarles los gastos logísticos y de preparación del lote.

En ese sentido, el flete y el armado representan entre un 5% y un 12% extra del valor de la casa. Además, la nivelación del suelo, las conexiones de servicios y la platea de hormigón demandan entre $1.000.000 y $5.000.000 adicionales según el tipo de terreno.

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