¿Adiós al ladrillo? Los precios en julio de casas prefabricadas de 2 dormitorios, baño y cocina en Argentina

Para quienes están proyectando su hogar en este mes de julio de 2026, la tipología de 2 dormitorios, un baño y cocina (con superficies que van desde los 45 m² hasta los 60 m²) es la opción más buscada por las familias.

Los valores de estas casas varían según la tecnología elegida, partiendo de los $9.000.000 en los modelos más sencillos hasta alcanzar los $20.000.000 en las propuestas de gama alta.