Los mejores viajes para hacer después de los 60: destinos imperdibles para adultos mayores

Para muchos, el hecho de pensar en las vacaciones es la opción automática para desconectarse de la rutina. Pero, según explican los especialistas, al pasar los 60 años ya no es necesario planificar viajes agotadores ni obsesionarse con agendas de travesías inalcanzables.
Los expertos explicaron que, para el grupo de adultos mayores, realizar viajes que prioricen la comodidad, el confort y la seguridad aporta beneficios significativos en el bienestar emocional y la relajación general. Lo importante en esta etapa no es la resistencia física extrema, sino sumar experiencias de calidad.
Adultos mayores: los mejores destinos para recorrer sin apuros
Para obtener un descanso reparador y seguro, los especialistas destacaron que la clave es elegir lugares que cuenten con una excelente infraestructura urbana y de transporte. Entre las principales opciones que se destacan para esta etapa de la vida se encuentran:
- La seguridad de Kioto (Japón): combina templos históricos con uno de los sistemas de transporte público más limpios y eficientes del planeta.
- Naturaleza en los Fiordos Noruegos: los tradicionales cruceros permiten contemplar cascadas y acantilados sin realizar grandes esfuerzos físicos.
- El encanto de la Toscana (Italia): un destino ideal para alquilar un auto y recorrer viñedos y pueblos históricos a un ritmo totalmente propio.
- Accesibilidad en Vancouver y Viena: ciudades preparadas con amplios espacios verdes y transporte adaptado para que cualquier persona se desplace sin barreras.
Cómo planificar el viaje de forma segura
Algunas recomendaciones básicas de los agentes de turismo y médicos incluyen:
- Mantener una planificación flexible que permita incorporar pausas de descanso durante el día.
- Adaptar siempre la intensidad de las caminatas y excursiones al estado físico personal.
- Elegir un país que cuente con un sistema de salud accesible y de primer nivel para el turista.
- Consultar previamente con un médico de confianza para validar el estado de salud general antes de emprender el vuelo.