Los mejores viajes para hacer después de los 60: destinos imperdibles para adultos mayores

Los expertos explicaron que, para el grupo de adultos mayores, realizar viajes que prioricen la comodidad, el confort y la seguridad aporta beneficios significativos en el bienestar emocional y la relajación general. Lo importante en esta etapa no es la resistencia física extrema, sino sumar experiencias de calidad.

Los adultos mayores deben priorizar el confort en sus viajes.

Adultos mayores: los mejores destinos para recorrer sin apuros

Para obtener un descanso reparador y seguro, los especialistas destacaron que la clave es elegir lugares que cuenten con una excelente infraestructura urbana y de transporte. Entre las principales opciones que se destacan para esta etapa de la vida se encuentran: