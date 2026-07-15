Reciclaje: si tenés cucharitas de plástico usadas no las tirés, guardalas para esta maravillosa idea de decoración

Reciclar este tipo de objetos no solo permite ahorrar dinero, sino que también contribuye a reducir la cantidad de residuos que se generan diariamente. Cada pequeño gesto cuenta cuando se trata de cuidar el medio ambiente y dar una nueva utilidad a materiales que normalmente terminan en la basura es una de las formas más simples de comenzar.

Reciclaje: cómo hacer flores decorativas con cucharitas de plástico

Aunque no lo creas, en pocos pasos podés transformar las cucharitas de plástico en flores artificiales que potenciarán la decoración de tu hogar. Gracias a su forma cóncava, estas piezas funcionan perfectamente como pétalos y permiten crear diseños muy llamativos con pocos materiales.