La empresa que convierte las cáscaras de naranja en un producto de lujo y revoluciona la industria textil

En el extremo sur de Italia, las naranjas son mucho más que una fruta. En Sicilia representan uno de los principales motores de la economía local. Sin embargo, mientras la mayoría de las personas solo presta atención a su jugo, pocas conocen el destino de las toneladas de cáscaras. Es así que una empresa busca cambiarlo todo.
Cada año, la industria italiana del jugo de naranja genera más de 700.000 toneladas de residuos cítricos. Frente a este desafío, la empresa italiana Orange Fiber desarrolló una tecnología patentada en Sicilia que permite transformar las cáscaras y la pulpa sobrante en una fibra textil de alta calidad mediante un proceso químico de bajo impacto ambiental.
¿Cómo esta empresa crea seda con cáscara de naranja?
Para ello, la compañía recolecta el pastazzo, el residuo húmedo compuesto por cáscaras, semillas y pulpa. Luego, este material es procesado en laboratorio con reactivos específicos que separan y extraen la celulosa vegetal presente en la corteza y las membranas de la fruta. Esa celulosa se convierte posteriormente en un hilo apto para la fabricación de tejidos.
Con esta fibra la empresa se produce telas de distintos acabados, desde opacas hasta brillantes, con una textura similar a la seda. Además, durante el proceso de fabricación se incorporan microcápsulas invisibles con aceites esenciales de cítricos. Al utilizar la prenda, el roce rompe estas cápsulas y libera gradualmente vitaminas que nutren la piel durante los primeros 20 lavados.
¿Qué productos crean con la cáscara de naranja?
A partir de esta tecnología se elaboran diferentes tipos de tejidos. Entre ellos se encuentra la sarga de Orange Fiber, un material ligero, brillante y extremadamente suave, con una apariencia muy similar a la seda natural.
La popelina de Orange Fiber, una tela más estructurada y opaca, ideal para camisas y prendas de uso diario. Mezclas con seda orgánica para confeccionar piezas de alta costura con mayor resistencia y mejor caída;. Y combinaciones con algodón, que unen la frescura de esta fibra con la suavidad de la celulosa obtenida de las naranjas.
En pocas palabras
- Empresa italiana: Desarrolló tecnología para transformar cáscaras de naranja en fibra textil de alta calidad.
- Proceso innovador: El residuo cítrico se procesa químicamente para extraer celulosa, creando telas similares a la seda.
- Producto sustentable: Las telas incorporan microcápsulas con aceites esenciales que nutren la piel.