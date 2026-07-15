La empresa que convierte las cáscaras de naranja en un producto de lujo y revoluciona la industria textil

Con esta fibra la empresa se produce telas de distintos acabados, desde opacas hasta brillantes, con una textura similar a la seda. Además, durante el proceso de fabricación se incorporan microcápsulas invisibles con aceites esenciales de cítricos. Al utilizar la prenda, el roce rompe estas cápsulas y libera gradualmente vitaminas que nutren la piel durante los primeros 20 lavados.

¿Qué productos crean con la cáscara de naranja?

A partir de esta tecnología se elaboran diferentes tipos de tejidos. Entre ellos se encuentra la sarga de Orange Fiber, un material ligero, brillante y extremadamente suave, con una apariencia muy similar a la seda natural.

La popelina de Orange Fiber, una tela más estructurada y opaca, ideal para camisas y prendas de uso diario. Mezclas con seda orgánica para confeccionar piezas de alta costura con mayor resistencia y mejor caída;. Y combinaciones con algodón, que unen la frescura de esta fibra con la suavidad de la celulosa obtenida de las naranjas.