Nación busca reactivar la exploración de petróleo en el mar a pedido de una empresa británica

El Poder Ejecutivo nacional abrió el camino para expandir la frontera energética en la plataforma continental del país. Mediante una normativa oficial, la gestión del presidente Javier Milei habilitó el proceso de licitación de un área marítima para buscar petróleo tras la propuesta de una corporación de origen británico.
El origen de la búsqueda de petróleo
La iniciativa que formalizó el Ejecutivo federal a través del Decreto 590/2026 se originó a partir de una presentación de interés realizada por la compañía extranjera Challenger Energy Group PLC a principios de 2025. Según informó el medio económico El Cronista, la firma de origen británico formalizó su solicitud de ingreso para operar en una zona específica de la Cuenca Argentina Norte, bajo exclusiva jurisdicción del Estado nacional.
El sector costero bajo análisis comprende una superficie de aproximadamente 5.000 kilómetros cuadrados en el Mar Argentino. La cuenca cuenta con el interés del sector privado por la potencial presencia de yacimientos de petróleo con proyección comercial a gran escala.
Claves de la exploración de petróleo offshore
Desde las áreas técnicas de la administración nacional sostienen que las tareas de exploración costa afuera resultan indispensables para dimensionar de manera precisa la riqueza hidrocarburífera de la plataforma marítima nacional. Tras la ampliación de los límites exteriores de la plataforma en el año 2016, el país incorporó formalmente bajo su tutela soberana más de 1,7 millones de kilómetros cuadrados de territorio marítimo.
El ingreso de firmas de gran capacidad operativa busca movilizar tecnología especializada y maquinaria pesada de última generación. Los antecedentes del sector señalan que las rondas licitatorias previas, especialmente las ejecutadas durante el año 2018, permitieron dinamizar sensiblemente las inversiones en infraestructura y favorecieron la creación de puestos de empleo calificado.
Las regalías por el petróleo y la soberanía
La resolución presidencial, que lleva las firmas conjuntas del presidente de la Nación, el ministro de Economía Luis Caputo y el jefe de Gabinete Diego Santilli, contempla un esquema de prórroga de jurisdicción para someter eventuales controversias a tribunales de arbitraje internacional. No obstante, el andamiaje legal establece un claro resguardo sobre los bienes estratégicos nacionales, que no podrán ser objeto de ejecución ante sentencias adversas.
Entre los recursos públicos que conservan un blindaje total se destacan los fondos de reserva pertenecientes al Banco Central, los bienes de dominio público dentro del territorio y aquellos activos destinados a servicios esenciales del país. Por otra parte, las empresas adjudicatarias definitivas deberán liquidar las correspondientes regalías en base a los parámetros fijos de cálculo que se detallarán en el pliego de condiciones de la Secretaría de Energía para explotar el petróleo.