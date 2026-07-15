Nación busca reactivar la exploración de petróleo en el mar a pedido de una empresa británica

Lanzan un concurso internacional para la extracción de petróleo en el mar agentino.

Claves de la exploración de petróleo offshore

Desde las áreas técnicas de la administración nacional sostienen que las tareas de exploración costa afuera resultan indispensables para dimensionar de manera precisa la riqueza hidrocarburífera de la plataforma marítima nacional. Tras la ampliación de los límites exteriores de la plataforma en el año 2016, el país incorporó formalmente bajo su tutela soberana más de 1,7 millones de kilómetros cuadrados de territorio marítimo.

El ingreso de firmas de gran capacidad operativa busca movilizar tecnología especializada y maquinaria pesada de última generación. Los antecedentes del sector señalan que las rondas licitatorias previas, especialmente las ejecutadas durante el año 2018, permitieron dinamizar sensiblemente las inversiones en infraestructura y favorecieron la creación de puestos de empleo calificado.

Las regalías por el petróleo y la soberanía

La resolución presidencial, que lleva las firmas conjuntas del presidente de la Nación, el ministro de Economía Luis Caputo y el jefe de Gabinete Diego Santilli, contempla un esquema de prórroga de jurisdicción para someter eventuales controversias a tribunales de arbitraje internacional. No obstante, el andamiaje legal establece un claro resguardo sobre los bienes estratégicos nacionales, que no podrán ser objeto de ejecución ante sentencias adversas.

Entre los recursos públicos que conservan un blindaje total se destacan los fondos de reserva pertenecientes al Banco Central, los bienes de dominio público dentro del territorio y aquellos activos destinados a servicios esenciales del país. Por otra parte, las empresas adjudicatarias definitivas deberán liquidar las correspondientes regalías en base a los parámetros fijos de cálculo que se detallarán en el pliego de condiciones de la Secretaría de Energía para explotar el petróleo.