El petróleo sube tras los ataques de Irán a un cuartel a la Quinta Flota de Estados Unidos

La confrontación por el dominio del estrecho de Ormuz, un canal estratégico por donde circula diariamente el 20% del volumen global de hidrocarburos, escaló de forma crítica tras los anuncios de Washington.

Repercusiones financieras por la inestabilidad en el mercado y el precio del petróleo

La incertidumbre sobre el abastecimiento de energía generó una reacción inmediata en los mercados bursátiles de referencia internacional. El costo del barril de calidad Brent superó los 84 dólares tras experimentar una suba cercana al 10% durante la rueda del lunes, mientras que el indicador West Texas Intermediate (WTI), referencia de cotización en el mercado estadounidense, se incrementó en un 1,4 por ciento para ubicarse en U$S 79,20.

La inestabilidad regional repercutió de forma negativa en las principales plazas financieras de Asia y Europa. El índice Nikkei 225 de Tokio registró una pérdida neta del uno por ciento, en tanto que el indicador Kospi de Seúl retrocedió un 3,2 por ciento al cierre de las operaciones. En Nueva York, los indicadores líderes de Wall Street acusaron pérdidas generalizadas, encabezadas por una baja del 1,6 por ciento en el índice tecnológico Nasdaq, donde las firmas de alta capitalización expuestas al rubro de los semiconductores registraron los mayores saldos negativos.

Preocupación en las bolsas por la escalada militar y la suba del petróleo.

Incertidumbre por el suministro, las sanciones a Irán y el precio del petróleo

El ministro de Petróleo de la administración persa, Mohsen Paknejad, intentó transmitir un mensaje de previsibilidad al asegurar mediante redes oficiales que el flujo de exportaciones de crudo de su país no experimentó interrupciones operativas. Las declaraciones oficiales buscan contrarrestar el impacto de la reciente suspensión de una exención de 60 días aplicada previamente por el gobierno de Estados Unidos sobre las compras externas de combustible. El temor a nuevos ataques mantiene bajo estricta vigilancia la cotización de los commodities energéticos.

El diplomático asiático puntualizó que su cartera cuenta con sistemas de contingencia desarrollados para eludir las trabas comerciales. No obstante, las principales compañías de logística marítima internacional ya evalúan rutas alternativas de navegación para evitar el paso por el Golfo, una decisión que incrementaría los costos logísticos finales por fletes debido a la mayor duración de los trayectos, lo que impactará directamente en el precio del combustible.

La persistencia del fuego cruzado entre las divisiones de defensa aérea del Golfo y las embarcaciones militares de la coalición aliada mantiene en alerta a las cancillerías de la Unión Europea y el sudeste asiático. Los organismos internacionales instaron de manera urgente al cese de las hostilidades navales con el propósito de garantizar la integridad física de las tripulaciones civiles y estabilizar las transacciones de mercaderías globales, buscando frenar la disparada en el precio del petróleo a nivel mundial.