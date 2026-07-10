La empresa que es el productor de hierro está en América Latina y exporta a más de 30 países

Este resultado también marca la recuperación de la empresa tras la tragedia de Brumadinho, ocurrida en 2019. El colapso de una represa de relaves paralizó parte de sus operaciones, provocó una fuerte caída en el valor de sus acciones y afectó a toda la industria minera brasileña.

El gigante minero de América Latina que convierte sus reservas de hierro en un negocio multimillonario

El regreso de Vale al primer lugar también cambia el equilibrio del mercado mundial del hierro. Durante años, compañías australianas como Rio Tinto y BHP lideraron la producción e influyeron en la oferta y los precios internacionales. Ahora, la minera brasileña vuelve a ocupar el primer puesto.

La minería es una actividad clave para la economía de Brasil. Por ello, el aumento de la producción y las exportaciones de Vale impulsa los ingresos fiscales del país, fortalece el real y consolida a Brasil como uno de los principales actores del mercado mundial del mineral de hierro.