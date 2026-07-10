La región de América Latina es una de las áreas con mayor riqueza en recursos naturales del mundo. Por eso, no sorprende que la empresa que más mineral de hierro produce a nivel mundial sea latinoamericana.
La empresa que es el productor de hierro está en América Latina y exporta a más de 30 países
Esta empresa de América Latina, alcanzó una producción de 336.1 millones de toneladas métricas, su mayor volumen desde 2018
Se trata de la minera brasileña Vale S.A., que recuperó el liderazgo global al superar a la anglo-australiana Rio Tinto. La compañía alcanzó una producción anual de 336,1 millones de toneladas métricas de mineral de hierro, su mayor volumen desde 2018 y un 2,6% más que el año anterior.
La empresa de América Latina que conquistó mercados extranjeros y ahora apunta a un nuevo desafío
Además de su volumen de producción, esta empresa de América Latina se destaca por la calidad de su mineral de hierro. Su producto es uno de los más puros del mundo, lo que permite a las acerías de China y Europa fabricar acero con menores emisiones contaminantes.
Este resultado también marca la recuperación de la empresa tras la tragedia de Brumadinho, ocurrida en 2019. El colapso de una represa de relaves paralizó parte de sus operaciones, provocó una fuerte caída en el valor de sus acciones y afectó a toda la industria minera brasileña.
El gigante minero de América Latina que convierte sus reservas de hierro en un negocio multimillonario
El regreso de Vale al primer lugar también cambia el equilibrio del mercado mundial del hierro. Durante años, compañías australianas como Rio Tinto y BHP lideraron la producción e influyeron en la oferta y los precios internacionales. Ahora, la minera brasileña vuelve a ocupar el primer puesto.
La minería es una actividad clave para la economía de Brasil. Por ello, el aumento de la producción y las exportaciones de Vale impulsa los ingresos fiscales del país, fortalece el real y consolida a Brasil como uno de los principales actores del mercado mundial del mineral de hierro.