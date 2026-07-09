Hace 98 años los trajeron desde Asia a América Latina para mejorar la producción y hoy no saben cómo sacárselos de encima

En su hábitat natural, las poblaciones de ciervo axis están reguladas por depredadores como el tigre, el león asiático, el leopardo y el dhole o perro salvaje asiático. En América Latina, en cambio, casi no tienen enemigos naturales. Los únicos grandes carnívoros capaces de cazarlos son el puma y el yaguareté, una especie que además se encuentra en peligro crítico de extinción.

¿Cómo Argentina lidia con este animal?

La rápida expansión del ciervo axis ha generado un creciente problema ambiental y productivo. Las manadas de estos animales consumen pasturas destinadas al ganado, provocan daños en cultivos y afectan la vegetación nativa. En la región pampeana, especialmente en el sur de la provincia de Buenos Aires, productores y especialistas también alertan por el deterioro de pastizales, la rotura de alambrados e infraestructura rural y el aumento de riesgos sanitarios asociados a la presencia de esta especie exótica invasora.

En la actualidad, los expertos en fauna aseguran que no hay ningún interés en conservar esa especie famosa en el mundo por su representación en la película Bambi. Los ejemplares que por diferentes circunstancias lleguen a las ciudades desde sus refugios en la naturaleza, deberán vivir el resto de su vida en cautiverio.