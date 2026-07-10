El país de América Latina con el reactor nuclear de investigación más potente de la región

Inaugurado en 1988 y administrado por el Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN), el RP-10 ha sido fundamental para la producción de radioisótopos destinados a la medicina nuclear, la investigación avanzada en ciencia de materiales y la irradiación de alimentos, actividades que han contribuido al desarrollo científico y a mejorar la calidad de vida de la población.

¿Cuántos reactores nucleares de investigación existen en el mundo?

A diferencia de los reactores nucleares de potencia, diseñados para generar electricidad, los reactores de investigación son instalaciones de menor tamaño destinadas principalmente a la producción de neutrones. Su diseño es más sencillo, operan a temperaturas más bajas, requieren una cantidad significativamente menor de combustible y generan menos residuos radiactivos. Debido a su importancia para la investigación y el desarrollo, muchos de ellos funcionan en universidades, centros científicos e institutos especializados.

En total, se han construido más de 800 reactores de investigación en el mundo. Aunque muchos han sido retirados de servicio con el paso de los años, actualmente 224 permanecen operativos en 53 países. Además, hay nueve reactores en construcción y más de una decena han entrado en funcionamiento durante la última década. Sin embargo, el envejecimiento de estas instalaciones representa un desafío: aproximadamente la mitad de los reactores en operación tienen más de 40 años y cerca del 70 % supera las tres décadas de funcionamiento.