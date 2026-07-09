El pronóstico del tiempo en Mendoza anuncia un fin de semana largo con temperaturas en ascenso

Un café para mitigar el frío siempre viene bien. Foto: Cristián Lozano / Diario UNO

El pronóstico del tiempo en Mendoza para el fin de semana

La Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia anticipó que las mínimas de los próximos días ocurrirán en las primeras horas pero en ningún caso serán negativas, es decir bajo cero.

En alta montaña persistirá el tiempo frío durante toda la jornada de este viernes 10, con nevadas de mayor intensidad en la zona Sur y zona Central. En el sector norte las precipitaciones serán de menor intensidad. Las condiciones se mantendrán hasta parte de la madrugada del sábado.

Viernes 10 de julio: parcialmente nublado con descenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Nevadas en cordillera y Malargüe. Mínima: 4°C. Máxima: 15°C.

Sábado 11 de julio: parcialmente nublado con leve ascenso de la temperatura, vientos leves del sudeste. Nevadas en cordillera. Mínima: 3°C. Máxima: 15°C.

Domingo 12 de julio: otra vez parcialmente nublado. Temperaturas estables respecto del día anterior. Mínima: 3°C. Máxima: 12°C.

Lunes 13 de julio: nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Parcial nublado en cordillera. Mínima: 2°C. Máxima: 17°C.