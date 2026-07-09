La continuidad del fin de semana largo a partir de este viernes presentará días no tan fríos a pesar de estar en pleno invierno. El pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional invita a programar salidas o paseos para aprovechar que se vivirán días entre soleados y parcialmente nublados.
El pronóstico del tiempo en Mendoza anuncia un fin de semana largo con temperaturas en ascenso
Entre viernes y domingo las temperaturas mínimas no serán tan bajas como en días anteriores. Siguen las nevadas en cordillera, según el pronóstico del tiempo
Las condiciones del tiempo se mantendrán estables no sólo durante el fin de semana sino que se prolongarían durante la semana próxima, con máximas que superarán los 12 grados haciendo olvidar el frío polar de jornadas anteriores.
No están previstas lluvias que puedan alterar las jornadas venideras. Sí, de acuerdo con esta época del año, las mañanas y las noches continuarán bastante frescas lo que no ocurrirá durante el resto del día.
El pronóstico del tiempo en Mendoza para el fin de semana
La Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia anticipó que las mínimas de los próximos días ocurrirán en las primeras horas pero en ningún caso serán negativas, es decir bajo cero.
En alta montaña persistirá el tiempo frío durante toda la jornada de este viernes 10, con nevadas de mayor intensidad en la zona Sur y zona Central. En el sector norte las precipitaciones serán de menor intensidad. Las condiciones se mantendrán hasta parte de la madrugada del sábado.
Viernes 10 de julio: parcialmente nublado con descenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Nevadas en cordillera y Malargüe. Mínima: 4°C. Máxima: 15°C.
Sábado 11 de julio: parcialmente nublado con leve ascenso de la temperatura, vientos leves del sudeste. Nevadas en cordillera. Mínima: 3°C. Máxima: 15°C.
Domingo 12 de julio: otra vez parcialmente nublado. Temperaturas estables respecto del día anterior. Mínima: 3°C. Máxima: 12°C.
Lunes 13 de julio: nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Parcial nublado en cordillera. Mínima: 2°C. Máxima: 17°C.