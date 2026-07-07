Pronóstico del tiempo para el fin de semana XXL: el parte meteorológico para los cuatro días

Pronóstico del tiempo para martes y miércoles en Mendoza

Según datos que se desprenden del Servicio Meteorológico Nacional, este martes 7 de julio de 2026, la temperatura mínima en el Gran Mendoza fue de 1 grado centígrado.

El termómetro subirá hasta los 15 grados este martes, en horas de la tarde, siendo la base de una hermosa jornada de miércoles.

Para este miércoles, la temperatura máxima rondará los 17 grados, siendo más que agradable para hacer actividades al aire libre

Fin de semana XXL en Mendoza: pronóstico del tiempo

Para los cuatro días que abarca el fin de semana XXL, que incluye un feriado y un Día no laborable (feriado puente), entre el jueves y domingo, las temperaturas máximas serán bastante agradables, ideales para descansar, viajar o hacer actividades que uno siempre posterga.