Luego de días extremadamente fríos y la proximidad de un fin de semana XXL en Mendoza, con un feriado incluido, el pronóstico del tiempo es bastante alentador para los cuatro días que se avecinan y son especiales para descansar o partir a algún lado.
Pronóstico del tiempo para el fin de semana XXL: el parte meteorológico para los cuatro días
Se viene un fin de semana XXL, ideal para descansar o viajar, y el reporte del pronóstico del tiempo es bastante alentador
El frío no tuvo piedad en Mendoza la semana, pasada, con temperaturas bajo cero que llevaron a la suspensión de clases en toda la provincia, en todos los niveles y modalidades.
Pero el transcurso crudo del invierno está dando una tregua con la presencia de sol en mayor parte del día, haciendo que el termómetro ofrezca jornadas cálidas.
Pronóstico del tiempo para martes y miércoles en Mendoza
Según datos que se desprenden del Servicio Meteorológico Nacional, este martes 7 de julio de 2026, la temperatura mínima en el Gran Mendoza fue de 1 grado centígrado.
El termómetro subirá hasta los 15 grados este martes, en horas de la tarde, siendo la base de una hermosa jornada de miércoles.
Para este miércoles, la temperatura máxima rondará los 17 grados, siendo más que agradable para hacer actividades al aire libre
Fin de semana XXL en Mendoza: pronóstico del tiempo
Para los cuatro días que abarca el fin de semana XXL, que incluye un feriado y un Día no laborable (feriado puente), entre el jueves y domingo, las temperaturas máximas serán bastante agradables, ideales para descansar, viajar o hacer actividades que uno siempre posterga.
- El jueves 9 de julio, feriado, se espera una mínima de 7 grados y una máxima de 15 grados.
- Para el viernes 10, Día no laborable (feriado puente), el pronóstico del tiempo señala que la mínima será de 4 grados, mientras que la máxima oscilará los 12 grados.
- Mejorará nuevamente la máxima el sábado 11, con una máxima de 15 grados y una mínima de 4 grados.
- Y para cerrar el fin de semana XXL, el domingo 12, la mínima será de 3 grados y la máxima, de 14 grados.