La difícil situación financiera que atraviesan las comunas mendocinas no sólo se da por la caída de la coparticipación y de la propia recaudación, sino porque además varias debieron destinar parte de sus ahorros a costear la obra pública nacional que frenó Javier Milei. Ese es el caso de Tunuyán.
El intendente de Tunuyán aseguró que Milei le hizo perder 6 meses de sueldos de sus empleados
Emir Andraos aseguró que en el 2024 Tunuyán tenía ahorradas 8 masas salariales, pero perdió 6 para sostener la obra pública nacional que frenó Javier Milei
Según su intendente, Emir Andraos, esa comuna perdió 6 masas salariales para terminar 300 viviendas que la Nación frenó.
"A mediados del 2024 yo tenía ahorros para pagar 8 masas salariales, 8 meses de pago a los empleados municipales. Hoy tengo 2. ¿A dónde se fueron esos ahorros? Al barrio Bordelongue, a los jardines maternales, a asfalto. A deudas, muchas deudas con riesgo de juicio de las empresas, porque obviamente el empresario necesita recomponer su situación de tantos años parada la obra", contó Andraos en Séptimo Día por Canal 7.
Emir Andraos dijo que hizo más de 10 viajes a Buenos Aires para reclamar
El jefe comunal se quejó de que hizo más de 10 viajes a Buenos Aires para hablar con distintos funcionarios nacionales con la meta de salvar la terminalidad de 300 casas que tenían un avance de obra del 85% y que habían sido frenadas.
Reconoció que el Gobierno provincial salió a auxiliarlo para lograr terminar esas viviendas, pero la comuna debió enfrentar las deudas que había dejado la Nación.
De hecho de esas casas ya se terminaron 150, de las cuales resta entregar unas 40. El resto debería terminarse entre fin de año y el electoral 2027.
"En mi vida he tenido la demanda de empleo que tengo ahora"
En su paso por 7D Emir Andraos se mostró preocupado por la crisis de consumo y la caída del empleo en Mendoza. Contó que se había reunido con cámaras de turismo del Valle de Uco y a todos les asombraba la caída de visitantes extranjeros. "El vacío de visitantes brasileños que antes venían está pegando fuerte", aseguró.
Y lanzó una dura frase para reflejar la caída de los puestos de trabajo: "En mi vida he tenido la demanda de empleo que tengo ahora".
Andraos aseguró que diariamente recibe en sus redes sociales entre 12 y 15 personas que le piden cualquier trabajo. "Y la verdad es que no sabemos cuánto va a durar esto, porque hay un durísimo ajuste fiscal que se ha trasladado a la provincia y a los municipios y no podemos dar respuesta a esa necesidad porque no tengo capacidad de generar ese empleo en el municipio", alertó.