El intendente de Tunuyán aseguró que Milei le hizo perder 6 meses de sueldos de sus empleados

Emir Andraos dijo que hizo más de 10 viajes a Buenos Aires para reclamar

El jefe comunal se quejó de que hizo más de 10 viajes a Buenos Aires para hablar con distintos funcionarios nacionales con la meta de salvar la terminalidad de 300 casas que tenían un avance de obra del 85% y que habían sido frenadas.

Reconoció que el Gobierno provincial salió a auxiliarlo para lograr terminar esas viviendas, pero la comuna debió enfrentar las deudas que había dejado la Nación.

El intendente de Tunuyán aseguró que perdió 6 masas salariales en sostener la obra pública nacional que Javier Milei frenó. Entre ella un barrio de 300 casas y jardines maternales. Foto: Gentileza Tunuyán

De hecho de esas casas ya se terminaron 150, de las cuales resta entregar unas 40. El resto debería terminarse entre fin de año y el electoral 2027.

"En mi vida he tenido la demanda de empleo que tengo ahora"

En su paso por 7D Emir Andraos se mostró preocupado por la crisis de consumo y la caída del empleo en Mendoza. Contó que se había reunido con cámaras de turismo del Valle de Uco y a todos les asombraba la caída de visitantes extranjeros. "El vacío de visitantes brasileños que antes venían está pegando fuerte", aseguró.

Y lanzó una dura frase para reflejar la caída de los puestos de trabajo: "En mi vida he tenido la demanda de empleo que tengo ahora".

Andraos aseguró que diariamente recibe en sus redes sociales entre 12 y 15 personas que le piden cualquier trabajo. "Y la verdad es que no sabemos cuánto va a durar esto, porque hay un durísimo ajuste fiscal que se ha trasladado a la provincia y a los municipios y no podemos dar respuesta a esa necesidad porque no tengo capacidad de generar ese empleo en el municipio", alertó.