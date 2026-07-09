Luego de la vigilia en Tucumán con gobernadores aliados, Milei asiste al Tedeum

El Presidente Javier Milei participa del tradicional Tedeum por el 9 de Julio en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.



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La ceremonia religiosa es una de las principales actividades de la agenda oficial por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia.

El Tedeum suele convertirse también en un escenario de fuerte contenido institucional y político. En ese marco, se espera con expectativa el mensaje que pronunciará García Cuerva durante la homilía, ya que en celebraciones anteriores el arzobispo realizó llamados al diálogo, la unidad nacional y la atención de los sectores más vulnerables de la sociedad.