Luego de participar de ese acto en la Casa Histórica de Tucumán, el mandatario regresó a la Ciudad de Buenos Aires. Encabeza este jueves el Tedeum oficial del 9 de Julio en la Catedral Metropolitana, acompañado por los integrantes de su Gabinete nacional.
Luego de la vigilia en Tucumán con gobernadores aliados, Milei asiste al Tedeum
La ceremonia religiosa es una de las principales actividades de la agenda oficial por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia
La ceremonia religiosa es una de las principales actividades de la agenda oficial por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia.
El Tedeum suele convertirse también en un escenario de fuerte contenido institucional y político. En ese marco, se espera con expectativa el mensaje que pronunciará García Cuerva durante la homilía, ya que en celebraciones anteriores el arzobispo realizó llamados al diálogo, la unidad nacional y la atención de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Con esta actividad, el Gobierno completará las conmemoraciones oficiales por un nuevo aniversario de la Independencia argentina, luego de la vigilia realizada en Tucumán junto a parte de los gobernadores y autoridades nacionales.
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