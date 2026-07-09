Javier Milei encabezó una reunión de Gabinete en Casa Rosada con foco en la reforma del Banco Central

Javier Milei en el Tedeum. Foto: Presidencia de la Nación

Junto a Milei se sentaron en la mesa el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el canciller, Pablo Quirno; los ministros de Justicia, Juan Bautista Mahiques; de Seguridad, Alejandra Monteoliva; de Defensa, Carlos Alberto Presti; de Salud, Mario Lugones; de Capital Humano, Sandra Pettovello; y de Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque de LLA en el Senado, Patrici Bullrich; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; el asesor presidencial, Santiago Caputo; la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; y los secretarios de Vocería Presidencial, Adrián Ravier; y de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández.

Previamente Milei participó del Tedeum

Tras participar de la vigilia en la Casa Histórica de Tucumán, el presidente regresó a la Ciudad de Buenos Aires y encabezó este jueves el Tedeum del 9 de Julio en la Catedral Metropolitana, acompañado por los integrantes de su Gabinete. Allí, el arzobispo Jorge García Cuerva criticó la mezquindad e individualismo en la política argentina.

En el cierre de su homilía por el Día de la Independencia, monseñor Cuerva hizo un fuerte llamado a recuperar la capacidad de escuchar como punto de partida indispensable para construir una sociedad más unida.

El religioso apeló a una analogía deportiva vinculada al sentimiento popular por el equipo nacional de fútbol. Recordó que los colores de la Selección argentina logran encender el alma colectiva, uniendo a la ciudadanía en un abrazo común que permite valorar el trabajo en equipo por encima de los intereses individuales.

“Estos días, movilizados por los colores de la selección nacional, se nos enciende el alma, nos unimos en un abrazo con todos, construimos un sueño colectivo y valoramos que el trabajo sea en equipo; sigamos con la camiseta puesta y, con pasión, hagamos realidad el mensaje que el 10 (Leonel Messi) publicó alguna vez en sus redes sociales: ‘Demostramos una vez más que los argentinos, cuando luchamos juntos y unidos, somos capaces de conseguir lo que nos propongamos. El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades; es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también es el de todos los argentinos… ¡Lo logramos!”.