Más que una moda: las poderosas razones ambientales detrás del auge del compostaje doméstico

Hacer compost en casa es muy sencillo, solo basta con reunir residuos secos y húmedos. Canva

¿Cuál es el beneficio de hacer compost en casa?

"El beneficio es que estamos evitando poner productos químicos o poner tierras preparadas que muchas veces le ponen algún fertilizante artificial como para que tenga más fuerza el crecimiento de la planta. Y muchas veces dejamos de lado la importancia de manejar esto de lo más orgánico posible, de tratar de tenerlo lo más natural posible", explica Molina.

Aunque vivamos en una casa pequeña o en un departamento, la tarea de realizar compost no requiere de muchos elementos:

Una bolsa para los residuos secos: ahí podemos poner cartón, papel, vidrio, plásticos, latas, hojas secas, restos del cartón de papel higiénico o del papel de cocina, tergopol, etc.

Una bolsa para los residuos húmedos: puede ser un pañuelito que usamos para asearnos, los residuos del baño, pañales, restos de comida condimentadas, etc.

Caja o tacho de basura: ahí podemos colocar los restos de las comidas cuando cocinados, como por ejemplo las cáscaras de papa, las cáscaras de tomate, de banana, de mandarina, la cáscara de zanahoria, restos de yerba o de café, etc.

Más allá de si hacemos el compost en una bolsa, en una botella o en una caja, es muy importante separar los húmedos de los secos. Siempre se debe colocar una capa de residuos húmedos seguida de una capa de residuos secos, ya que de esta manera hay aireación y el compost no comienza a largar mal olor.

Por otro lado, como sociedad debemos acostumbrarnos al hábito de la separación de los residuos. En caso de no tener espacio para poder armar una compostera en casa, también podemos sacar la basura los días.

Hay que colocar una capa de residuos húmedos seguida de una capa de residuos secos, ya que de esta manera hay aireación y el compost no comienza a largar mal olor. Canva

Si quieres aprender a hacer compost en casa, el día jueves 16, de 10 a 12hs, en la calle Güemes 502, que es donde funciona la Dirección de Ambiente de la Municipalidad de Godoy Cruz, en el Polo Ambiental, se brindará una charla abierta y gratuita sobre compostaje domiciliario. La propuesta brindará herramientas prácticas para transformar los residuos orgánicos en un recurso valioso para el ambiente.