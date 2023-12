Una familia fabrica composteras que reciclan residuos orgánicos y convierten en fertilizante

►TE PUEDE INTERESAR: Son amigos y dueños de una empresa de enseñanza por realidad virtual y los destacó la ONU

Los residuos orgánicos son súper contaminantes

Zoé dijo que si bien suena linda la palabra orgánicos, son súper contaminantes porque tienen mucha humedad y esto genera que se empiecen a descomponer sin oxígeno, se escurran, que es lo que pasa en los basurales porque no hay nadie removiéndolo y se entierran. Cuando esto sucede, empiezan a generar gases de efecto invernadero como es el metano, que puede generar explosiones.

Zoé Palmés, Alternativa Humus, composteras (8).jpeg Pedro es el encargado de la parte operativa, Zoé es la cabeza del proyecto y Juan Pablo de la parte financiera. Foto: Diario UNO/Cristán Lozano

Además - según explicó la ingeniera - estos residuos liberan líquidos que pueden manchar las otras fracciones y cuando se mezclan en un basural con otro tipo de residuos, liberan metales pesados, diluye químicos, detergentes, liberan líquidos lixiviados que contaminan el suelo y las napas freáticas, lo que genera mucha contaminación en la zona del vertedero, en los alrededores y en las aguas subterráneas que se usan después. A su vez genera mucha contaminación ambiental al momento del traslado.

"Los residuos orgánicos representan la mitad del residuo que genera cada uno en sus casas, si cada uno compostara en su domicilio, en las empresas, sería la mitad lo que se gestiona diariamente. En Mendoza somos dos millones de personas y cada persona genera por día un kilo de basura. Representa para los municipios traslados y costos de ingreso al vertedero, que se paga por tonelada y los orgánicos son pesados porque son aguas", afirmó.

Zoé Palmés, Alternativa Humus, composteras (8).jpeg "Los residuos orgánicos representan la mitad del residuo que genera cada uno en sus casas", aseguró Zoé. Foto: Diario UNO/Cristán Lozano

El comienzo de Alternativa Humus

Zoé estudió Ingeniería en Recursos Naturales Renovables en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo y en una de las materias vio la teoría del compostaje. En 2014 se fue de intercambio a Brasil por seis meses y luego se quedó trabajando otro medio año en el área de Asesoría de Gestión Ambiental de la Universidad Federal Rio Grande do Sul.

Su tesis estaba relacionada a su trabajo, donde hizo propuestas de mejora para un plan de gestión de residuos de una de las facultades y allí descubrió que en la oficina en había una compostera con cajones apilados y que tenían lombrices adentro. Ella nunca había experimentado de cerca el compostaje (sólo intervienen microorganismos) ni el vermicompostaje (se emplea lombrices que ingieren los residuos orgánicos y lo transforman en guano).

Zoé Palmés, Alternativa Humus, composteras.jpeg Zoé hizo propuestas de mejora para un plan de gestión de residuos de una de las facultades en Brasil y allí descubrió que en la oficina en había una compostera. Foto: Diario UNO/Cristán Lozano

"Me gustó mucho. Cuando volví a Mendoza arranqué mi propio vermicompostaje con lombrices que me dieron del INTA y empecé a producir, me copó mucho hacerlo yo misma en mi casa. Se empezaron a reproducir mucho las lombrices, empecé a venderlas, a explicarle a la gente cómo mantenerlas vivas, cómo criarlas y así arrancó el emprendimiento, explicó Zoé.

La ingeniera dijo que si bien la idea surgió en 2016, se consolidó como emprendimiento en 2020. Año pandémico, encierro, convivía con su hermano, tenía espacio para un taller y empezaron a desarrollar los modelos de compostera con cajones cosecheros de vid. "Nos ayudaba a abstraernos de la realidad tan dura que se estaba viviendo. La gente al estar tan encerrada, en esa época comenzó a compostar y vendimos muchas", dijo.

Zoé Palmés, Alternativa Humus, composteras (4).jpeg Cuando volvió a Mendoza arrancó su propio vermicompostaje con lombrices que le dieron del INTA. Foto: Diario UNO/Cristán Lozano

La evolución de Alternativa Humus

Empezaron orientando el emprendimiento al compostaje doméstico, pero ahora buscan vender sistemas de compostaje a empresas porque vieron que tienen la capacidad para llegar a más personas y escalar en el impacto social y económico. A modo de ejemplo, Zoé contó que en 2020 pudo haber vendido 150 composteras y representa igual cantidad de personas, pero en una capacitación empresarial puede instruir en dos horas a 50 personas.

"No todas van a compostar, pero que lo haga la empresa es multiplicador, porque personas que ni siquiera estaban cercanas al proceso de compostaje o al reciclaje de los orgánicos, entran en contacto con el sistema institucional que instalamos en esa empresa, aprenden, lo ven, desmitifican. Siempre va acompañado de capacitaciones, entonces las personas conocen lo que se está haciendo, pueden acercarse a la zona de compostaje y comprobar que no genera olor. Les sirve como incentivo, desarrollan el hábito en su ámbito laboral y después lo pueden llegar a trasladar a su casa", dijo Zoé.

Alternativa Humus, hacen composteras.jpg "No todas as personas van a compostar, pero que lo haga la empresa es multiplicador", dijo Zoé.

Zoé explicó que ofrecen soluciones a la gestión de residuos en distintas escalas. Tienen el servicio de gestión de residuos orgánicos in situ, instalan el sistema de compostaje en la empresa, con capacitaciones, entrega de métricas y les enseñan a registrarse para obtener certificados. Y para las empresas que generen más residuos de los que pueden compostar, tienen un sistema de retiro y hacen el proceso en una colaboradora que tiene en Pedriel.

Además, tienen una alianza para cuando los contactan empresas que gestionan grandes volúmenes, como empacadoras de fruta o bodegas que generan un montón de residuos en un solo día y va destinado a alimentación animal o a compostaje a gran escala.

Alternativa Humus, hacen composteras (2).jpg Recolección de residuos para grandes generadores, más de 10 m3 destinados a alimentación animal o compostaje a gran escala.

La emprendedora trabaja unas horas en el Programa de Economía Social y Ambiente de la Secretaría de Extensión en el área de Articulación Social de la Universidad Nacional de Cuyo. Explicó que complementa su trabajo privado, coordina el proyecto de formación en promoción ambiental para las cooperativas de recuperadores urbanos y trabaja con compostaje institucional, que tenemos una experiencia en el CICUNC.

"El compostaje ayuda y complementa el trabajo de las cooperativas de recuperadores urbanos porque si se separara bien en origen y si todo el mundo lo hiciera, el material que le llegaría a las cooperativas sería de mejor calidad, porque el residuo orgánico puede mojar, humedecer y perjudicar al reciclaje", dijo Zoé.

Alternativa Humus, hacen composteras (4).jpg Termómetro con el que controlan los parámetros del compost para generar un producto de calidad.

Qué incluyen las composteras y precios

Las composteras incluyen un núcleo de lombrices, una bolsa con material seco (viruta) que se usa como insumo para empezar la compostera. Después todas las personas tienen que ir agregando material seco a medida que suman húmedo. Los contenedores son de tres cajones y la tapa. Además, se da al cliente una guía de uso y el asesoramiento post venta.

Además de vender los núcleos de lombrices, producen el humus que es el guano de lombriz. Alimentan a las lombrices con guano de caballo compostado, resto de frutas y verduras y ese producto lo van comiendo las lombrices. Lo que generan es este abono llamado humus de lombriz.

Alternativa Humus, hacen composteras (1).jpg Composteras de madera para empresas.

"Le pusimos al emprendimiento Alternativa humus porque era una alternativa a la gestión de los residuos orgánicos, el compostaje, el reciclaje, lo orgánico; es una alternativa a lo que está dado actualmente, que es el descarte", dijo Zoé.

Compostera doméstica de 40 litros con lombrices vale $45.200

doméstica de con lombrices vale Compostera 80 litros con lombrices cuesta $65.500

con lombrices cuesta Compostera de madera de 250 litros vale $79.200

de madera de vale Bolsa de 20 litros de humus de lombriz cuesta $6.000

de lombriz cuesta 200 lombrices rojas para compost vale $3.300

rojas para compost vale Bolsa de viruta para compost de 15 litros cuesta $900