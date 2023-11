Una pareja fabrica billeteras que se pueden reciclar y son amigables con el ambiente

Ivana Ruvini (33) y César Vázquez (34) se conocieron viajando y decidieron hacer un emprendimiento que les permita recorrer y trabajar al mismo tiempo. El nombre Lerit billeteras proviene de la famosa canción de The Beatles "Let it be" y nació en el 2014 con la idea de que vaya en linea con su forma de pensar, ecología, diseño y practicidad.