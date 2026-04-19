Jimena Savelli: "El rock es impredecible y mi trabajo es traducir ese pulso en vivo"

Jimena Savelli. Jimena Savelli habla sobre su carrera artística, marcada por fotografías en grandes conciertos y festivales de rock. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

Jimena Savelli se entregó a una reflexión abierta con Diario UNO acerca de la fotografía como el arte de capturar lo irrepetible, de las oportunidades que da su forma única de trabajar en recitales de rock ubicándose entre el público y cómo su recorrido visual en la música en vivo se transforma en experiencia compartida.

"Busco una imagen transgresora y auténtica que me identifique", revela la artista que desafía los límites de la fotografía en un camino marcado por festivales y conciertos multitudinarios donde supo retratar intimidad. Ahora le gustaría dedicarse al mundo del fútbol y su lente focaliza en Lionel Messi.

El ADN de una familia de artistas de la fotografía

-¿Cómo nace tu vínculo con la fotografía, viniendo de una familia de fotógrafos? ¿Recordás el momento en que descubriste que sería tu forma de expresión?

-Mi vínculo nace desde muy temprano y está ligado a mi historia familiar. Mis abuelos, al llegar de Italia, ya se dedicaban a esto, y el oficio se transmitió de generación en generación. Mi padre (el arquitecto y fotógrafo Aníbal Savelli) tuvo un rol clave: me acercó al mundo de la imagen no solo desde la técnica, sino desde una mirada sensible hacia el arte.

Además tengo a mi tío Gustavo Savelli, a Carlos Savelli, pintor y fotógrafo... No fue un descubrimiento de golpe, sino un lenguaje que siempre estuvo presente en mi vida. Más adelante, profundicé esa formación en Buenos Aires, estudiando en la Universidad del Cine (FUC), en la Escuela de Fotoperiodismo ARGRA y cursando Arquitectura en la UBA. Todo ese recorrido consolidó mi mirada.

-Tu formación incluye arquitectura, cine y fotoperiodismo. ¿Cómo dialogan esas disciplinas cuando estás detrás de la cámara?

-No aparecen por separado; funcionan como un sistema que se activa en cada imagen. La arquitectura me dio la mirada estructural del espacio: cómo se ordena la escena y cómo dialoga el cuerpo con el entorno. El cine me aportó el manejo del tiempo, la luz y la atmósfera, esa capacidad de leer lo que está por suceder. Y el fotoperiodismo me enseñó a reaccionar, a entender que ese momento no vuelve.

En "Live Music" todo converge: no hay puesta en escena, hay lectura e intuición. La música en vivo no se puede controlar, pero sí se puede interpretar. En "Live Music" todo converge: no hay puesta en escena, hay lectura e intuición. La música en vivo no se puede controlar, pero sí se puede interpretar.

La fotógrafa Jimena Savelli en retrato. Foto: Cristian Lozano. / DIARIO UNO

El rock: un territorio de caos y verdad

-¿Qué tiene el rock que te sigue convocando? ¿Cuándo fue tu primer acercamiento?

-El rock tiene algo fundamental: es impredecible. Hay una intensidad escénica y una entrega física donde todo está al límite. Mi primer acercamiento fue desde el público, en el corazón de la multitud. Estar entre 200 mil o 300 mil personas fue un entrenamiento muy fuerte: aprender a ver en medio del caos y anticipar un encuadre posible donde parece no haberlo.

Con el tiempo, esa forma de mirar se convirtió en mi identidad y me abrió camino hasta trabajar con los Stones o Iggy Pop, pero sin perder ese origen. Es donde la imagen ocurre con más verdad.

-¿Por qué el rock se vuelve tan fotogénico?

El rock combina caos controlado, drama visual y una estética de rebeldía que no necesita explicación. Todo sucede con una intensidad que la cámara puede capturar de forma muy directa.

Hay algo clave en el cuerpo. A diferencia de otros géneros más estáticos, el rock exige una entrega física total: tensión, gestos extremos, sudor, movimiento constante. El artista no está posando, está completamente inmerso en lo que hace, y ahí es donde aparecen las imágenes más reales.

Además está el público. El rock no es solo lo que pasa en el escenario sino esa conexión con la gente: las manos en alto, la energía colectiva, la escala. Ahí la imagen se vuelve más potente, casi épica.

El artista (de rock) no está posando, está completamente inmerso en lo que hace, y ahí es donde aparecen las imágenes más reales. El artista (de rock) no está posando, está completamente inmerso en lo que hace, y ahí es donde aparecen las imágenes más reales.

Presencia de Jimena Savelli. A Savelli le atrae la energía y el caos de los conciertos de rock para desafiar la cámara y obtener las mejores fotografías. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

-Fotografiaste a bandas icónicas como Megadeth o Aerosmith. ¿Podrías elegir un momento que haya quedado grabado para siempre en tu memoria?

-Hay muchos, pero uno de los Rolling Stones siempre vuelve. En el punto de máxima intensidad, vi una conexión total entre la banda y el público; era algo casi físico. En ese instante se alineó la luz, el movimiento y la expresión. Disparé de manera instintiva. Al ver la imagen después, entendí que había capturado una síntesis de lo que significa la música en vivo. Ese punto exacto donde la emoción, el tiempo y la imagen se vuelven uno.

THE ROLLING STONES en la lente de la fotógrafa mendocina Jimena Savelli La cobertura fotográfica que hizo para los Rolling Stones fue la que marcó su carrera artística. Esta es una de sus fotos. Foto: Jimena Savelli

-¿Hubo un momento en que decidiste dedicarte de lleno a esto o se dio naturalmente?

-Siempre quise ser fotógrafa de música. Empecé a principios de los 2000 trabajando en publicidad y cine con directores como Spike Lee y Gustavo Segura ("Torrente 3"), lo que me dio una base fuerte en lenguaje visual. Pero en paralelo siempre iba a los shows con mi cámara, sin credenciales, de forma independiente. Ahí entendí con claridad que ese era mi lugar.

El cine me dio herramientas valiosas de narrativa y atmósfera, pero la fotografía es mi lenguaje más directo e inmediato.

De la era analógica a la saturación digital

-¿Cómo es hacer arte fotográfico en vivo hoy, en tiempos de virtualidad, a diferencia de tus inicios?

-El contexto cambió, pero la esencia es la misma: capturar lo irrepetible. Empecé en el inicio de la era digital, que me dio rapidez. Hoy la tecnología ha evolucionado tanto que alucino con la definición de cámaras pocket o incluso celulares.

Sin embargo, la concepción de la mirada no cambia. Hoy convivimos con miles de celulares registrando todo; el desafío ahora es construir una mirada propia que se diferencie de esa saturación visual. Busco una imagen transgresora y auténtica que me identifique.

Jimena Savelli, fotógrafa mendocina dedicada a conciertos de rock Las producciones de fotografías de Jimena Savelli se caracterizan por estar hechas desde el público en un recital de rock. Foto: Gentileza Jimena Savelli

-¿Cómo nació la idea de la exposición "Live Music" y qué criterio seguiste para elegir las fotos?

-Surgió de la necesidad de que mi archivo dejara de ser solo registro y se transformara en obra con cuerpo propio. También quería que mi provincia viera cómo una fotógrafa local logró proyectarse. El criterio fue construir una narrativa visual coherente: blanco y negro de alto contraste, donde la luz está al servicio de la imagen. No es una suma de fotografías, es una construcción donde cada pieza genera impacto y emoción.

Busco que el espectador deje de sentirse en un museo y entre directamente en la experiencia visual de un show en vivo. Busco que el espectador deje de sentirse en un museo y entre directamente en la experiencia visual de un show en vivo.

-La muestra propone una experiencia inmersiva. ¿Qué buscás que le pase al espectador al entrar a la sala?

-Busco que deje de sentirse en un museo y entre en un show. Las imágenes están en gran escala, ocupando el espacio como escenografía; no son solo para ser vistas sino para ser atravesadas. Los contrastes, el uso del rojo, las texturas y la fragmentación generan un impacto físico.

Quiero que los espectadores de la muestra sientan el ritmo y la adrenalina de la música amplificada. Es una tensión entre lo monumental y lo íntimo. Quiero que los espectadores de la muestra sientan el ritmo y la adrenalina de la música amplificada. Es una tensión entre lo monumental y lo íntimo.

Jimena Savelli en el espacio cultural. Es la primera vez que la fotógrafa mendocina expone lo mejor de su prolífica carrera en el ECA. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

Técnica, intuición y el alma del músico de rock

-Tus fotos en blanco y negro tienen una fuerza escénica brutal. ¿Por qué elegís ese lenguaje?

-Es una decisión conceptual. El blanco y negro depura la imagen y me permite concentrarme en la presencia escénica y el gesto. El alto contraste aísla al artista en el escenario, eliminando distracciones. El músico emerge desde lo negro absoluto, reforzando su identidad hasta volverla icónica. Es un lenguaje que conecta con la crudeza y potencia del rock.

-¿Qué buscás en el rostro de un músico cuando está sobre el escenario?

-El instante donde el rostro deja de ser gesto y se vuelve expresión pura. Busco ese momento sin filtro, donde el músico está inmerso en la música. Trabajo con la luz para que cada rasgo tenga peso. No busco una imagen perfecta sino una imagen verdadera.

Megadeth-Dave Mustaine en la lente de la fotógrafa mendocina Jimena Savelli Dave Mustaine, de Megadeth, ante la mirada fotográfica de la mendocina Jimena Savelli. Foto: Jimena Savelli

No busco una imagen perfecta sino una imagen verdadera. No busco una imagen perfecta sino una imagen verdadera.

-¿Cuánto hay de intuición y cuánto de técnica en una buena foto de recital?

-La técnica es la base; te permite resolver la luz y el movimiento bajo presión. Pero en el momento decisivo, lo que define la foto es la intuición. Es la que te hace anticipar y disparar en el instante justo. La técnica te da el control pero la intuición construye la imagen.

Raíces mendocinas del rock y nuevos horizontes

-¿Cuál es tu relación con el rock mendocino? Conocías a Felipe Staiti, supongo…

-Es parte de mi origen. Mendoza es cuna de grandes músicos y nuevas generaciones emergentes. Felipe Staiti (fallecido el lunes 13 de abril pasado) es una figura clave, su trayectoria es indiscutible para nuestra identidad.

Aunque mi camino me llevó a escenarios internacionales, ese vínculo con lo local es una raíz que atraviesa mi mirada y forma parte de lo que hoy muestro en "Live Music". Aunque mi camino me llevó a escenarios internacionales, ese vínculo con lo local es una raíz que atraviesa mi mirada y forma parte de lo que hoy muestro en "Live Music".

Savelli Jimena Savelli afirma que, a pesar de haber vivido mucho tiempo afuera, el vínculo con su Mendoza natal no se quebró y hasta se ve reflejado en la muestra fotográfica. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

-¿Qué significa hacer esta muestra en Mendoza después de tantos años de carrera afuera?

-Significa mucho. Es volver al origen desde otro lugar, con un recorrido construido con esfuerzo. Es dejar una huella y mostrar que desde Mendoza es posible proyectarse al mundo. Traer la muestra fotográfica al ECA es darle sentido a los años de sacrificio lejos de casa; es un testimonio de que los sueños se construyen con convicción.

Mi búsqueda sigue siendo la misma: profundizar en una mirada propia y seguir construyendo imágenes que trascienden el momento. Mi búsqueda sigue siendo la misma: profundizar en una mirada propia y seguir construyendo imágenes que trascienden el momento.

-Después de tantos conciertos históricos, ¿todavía hay una fotografía que soñás hacer?

-Dentro de la música, siento que ya cumplí muchas expectativas. Haber fotografiado a los más grandes en escenarios históricos fue un recorrido muy completo. Hoy me atraen nuevos desafíos: me gustaría llevar mi mirada al fútbol y fotografiar a una figura como Lionel Messi.

Aerosmith-Steven Tyler en la lente de la fotógrafa mendocina Jimena Savelli Jimena Savelli ha realizado fotografías en conciertos de Aerosmith. Aquí, un instante en vivo de su líder Steven Tyler. Foto: Jimena Savelli

Detalles de la exposición: