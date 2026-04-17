La lista de clubes en los que invirtió Lionel Messi y su nuevo proyecto en Barcelona

Este año comenzó su camino en la Primera C, donde actualmente marcha tercero en la Zona B con 12 puntos, con un saldo de 3 triunfos, igual cantidad de empates y una derrota.

Además, Messi fue uno de los fundadores en mayo del año pasado junto a su amigo, el delantero uruguayo Luis Suárez, del Deportivo LSM de Uruguay.

Lionel Messi Desde su arribo a Miami Messi ha adoptado un perfil más comercial.

Dicha institución ya tuvo su estreno en la Primera D del país vecino, que es una categoría amateur/semi profesional y se espera que gracias a las inversiones de ambos jugadores, no tenga mayores inconvenientes para ascender de categoría rápidamente.

Por último está el recién adquirido UE Cornella, que se encuentra en la Tercera RFEF, que es la quinta división de España. El club fue fundado el 29 de abril de 1951 y cuenta con un pequeño estadio, con capacidad para solo 5.824 espectadores.

La cuenta de clubes de Messi no terminaría aquí, ya que su contrato con el Inter Miami tiene una cláusula que le da la opción de convertirse en copropietario una vez que se retire del fútbol profesional.

El comunicado de la UE Cornella

Messi, ha formalizado la adquisición de la UE Cornella, convirtiéndose en el nuevo propietario del club del Baix Llobregat y refuerza su estrecha relación con Barcelona y su apuesta por el desarrollo del deporte y el talento local de Catalunya.

Fundado en 1951, el Cornella es una de las entidades con mayor tradición del fútbol catalán, compite el fútbol semiprofesional español y es un referente en la formación de jóvenes.

El arquero de la Selección Española y del Arsenal, David Raya; Jordi Alba, ex compañero de Messi en Barcelona e Inter Miami; Gerard Martín, actual jugador culé; Javi Puado, capitán del Espanyol ; Keita Baldé, internacional con Senegal; Aitor Rubial, uno de los capitanes actuales del Betis representan el éxito del modelo del club.

La llegada de Leo Messi abre una nueva etapa en la historia del club, con el objetivo de impulsar su crecimiento deportivo e institucional.