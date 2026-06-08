Si pongo una papa brotada en agua puedo obtener nuevas plantas: cómo se hace este truco

Hoy te cuento cómo se pueden aprovechar papas brotadas o no aptas para consumir y crear nuevas plantas a partir de ellas. Además, te explico cómo cuidarlas, a qué plagas hay que temerles y en qué momento ya se pueden cosechar.

Cómo usar una papa brotada para obtener plantas nuevas

La papa pertenece al grupo de los tubérculos, una serie de alimentos que crecen bajo tierra, formando plantas de hojas verdes en el exterior y manteniendo el "fruto" o la parte comestible en el interior de la tierra.

Cuando en la cocina de casa hay mucha humedad o guardamos las papas en un espacio cerrado, húmedo y cálido, sumado al paso del tiempo, es probable que algunas papas empiecen a brotar.

No se recomienda comer las papas cuando están muy brotadas porque contienen un compuesto tóxico llamado solanina que la papa genera naturalmente para protegerse de plagas e insectos.

Cuando no sepas qué hacer con esa papa brotada, lo recomendable es aprovechar los brotes y desarrollar una planta nueva a partir de ellos.

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Corta la rodaja de papa con brotes y colócala en un frasco con un poquito de agua. El agua no tiene que tapar la rodaja. Una vez que tengas una pequeña planta formada sobre el corte de papa y varias raíces, colócala en un sustrato de tierra fértil y abundante para que las papas tengan espacio. Cuando pasen aproximadamente 3 a 4 meses, la planta superior se marchita y es señal de que la papa ya está lista para ser cosechada.

Cómo cuidar una planta de papa

Las papas necesitan de un suelo bien fértil y espacioso. A la papa le gusta el suelo esponjoso o poroso para poder formar los tubérculos.

Es una planta que necesita de exteriores y varias horas de sol, entre 6 a 8 horas, aunque recibe bien todo el tiempo de sol que le puedas proporcionar.

planta de papa Principalmente, la papa necesita de bastante luz y espacio en el suelo.

Durante la fase floreciente, hay que regar las papas una o dos veces por semana en verano y una vez por semana en meses más fríos.

Si las hormigas atacan a tu planta, puedes buscar una tierra específica para ahuyentarlas o colocar arroz partido alrededor.