El mercado de transferencias en el fútbol de Europa empieza a reportar movimientos sumamente significativos de cara al armado de los planteles de élite. En esta oportunidad, el Manchester United ha decidido avanzar con firmeza para intentar contratar al defensor central Cristian Cuti Romero, una de las principales figuras de la Premier League.
Ni Atlético ni Barcelona: el gigante que prepara una fortuna por Cuti Romero
Cuti Romero podría cambiar de club luego del mundial porque está en la mira de un equipo enorme de la Premier League
La directiva del conjunto de Old Trafford se encuentra de manera activa elaborando una propuesta formal para presentar ante las autoridades del Tottenham.
Las razones detrás del deseo de salida y el cierre de ciclo en Londres
Cristian Romero recaló en las filas del Tottenham Hotspur en el año 2021, concretando su arribo al fútbol de Inglaterra poco tiempo después de haberse coronado campeón de la Copa América con el seleccionado argentino. Tras cumplir un ciclo de cinco temporadas consecutivas defendiendo la camiseta del equipo londinense, la estadía del zaguero cordobés en la capital británica parece haber llegado a un punto de finalización.
El principal detonante de este escenario de salida radica en el opaco rendimiento colectivo que atravesó la institución a lo largo del último período de competencias. Los Spurs completaron una campaña marcadamente deficiente en el plano doméstico, al punto de haber logrado salvarse del descenso a la Championship de manera agónica en la última jornada de la Premier League.
Frente a esta delicada coyuntura deportiva e institucional, el defensor de 28 años de edad se muestra plenamente predispuesto a evaluar nuevas oportunidades para continuar con su evolución profesional. El deseo del futbolista de asumir nuevos retos competitivos coincide con la firme intención del Manchester United de sumarlo a su proyecto de forma definitiva.
Para ello deberá pagar una cláusula de rescición de 60 millones de euros.
Cuti Romero podría ser parte de una zaga albiceleste
En caso de que las tratativas entre ambos clubes ingleses prosperen y el pase se oficialice, el vestuario de Old Trafford podría albergar la conformación de una línea defensiva central íntegramente argentina. Romero pasaría a compartir la zaga central del equipo con Lisandro Martínez, recreando a nivel de clubes la sociedad que habitualmente componen con la camiseta nacional.
Cabe recordar que los dos defensores centrales resultaron futbolistas trascendentales y piezas clave para el andamiaje del equipo dirigido por Lionel Scaloni demostrando un excelente acople táctico cada vez que compartieron minutos. Por el lado de la actualidad de los Red Devils, el puesto venía siendo ocupado de forma titular por Harry Maguire, jugador que no fue incluido en la lista de la Selección de Inglaterra para disputar el Mundial.
A pesar del decidido interés manifestado por el combinado de Manchester, la carrera por quedarse con los servicios del ex jugador de Belgrano suma competidores en el continente europeo. El Atlético de Madrid es otra de las instituciones de renombre que ya había manifestado un sondeo por las condiciones del jugador a mediados de 2025, si bien todo indica que Romero tomará una determinación final respecto a su destino una vez concluida la Copa del Mundo.