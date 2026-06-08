Ni Atlético ni Barcelona: el gigante que prepara una fortuna por Cuti Romero

El principal detonante de este escenario de salida radica en el opaco rendimiento colectivo que atravesó la institución a lo largo del último período de competencias. Los Spurs completaron una campaña marcadamente deficiente en el plano doméstico, al punto de haber logrado salvarse del descenso a la Championship de manera agónica en la última jornada de la Premier League.

Frente a esta delicada coyuntura deportiva e institucional, el defensor de 28 años de edad se muestra plenamente predispuesto a evaluar nuevas oportunidades para continuar con su evolución profesional. El deseo del futbolista de asumir nuevos retos competitivos coincide con la firme intención del Manchester United de sumarlo a su proyecto de forma definitiva.

Para ello deberá pagar una cláusula de rescición de 60 millones de euros.

Lisandro Martínez - Cuti Romero Cuti Romero podría compartir equipo con Lisandro Martínez.

Cuti Romero podría ser parte de una zaga albiceleste

En caso de que las tratativas entre ambos clubes ingleses prosperen y el pase se oficialice, el vestuario de Old Trafford podría albergar la conformación de una línea defensiva central íntegramente argentina. Romero pasaría a compartir la zaga central del equipo con Lisandro Martínez, recreando a nivel de clubes la sociedad que habitualmente componen con la camiseta nacional.

Cabe recordar que los dos defensores centrales resultaron futbolistas trascendentales y piezas clave para el andamiaje del equipo dirigido por Lionel Scaloni demostrando un excelente acople táctico cada vez que compartieron minutos. Por el lado de la actualidad de los Red Devils, el puesto venía siendo ocupado de forma titular por Harry Maguire, jugador que no fue incluido en la lista de la Selección de Inglaterra para disputar el Mundial.

A pesar del decidido interés manifestado por el combinado de Manchester, la carrera por quedarse con los servicios del ex jugador de Belgrano suma competidores en el continente europeo. El Atlético de Madrid es otra de las instituciones de renombre que ya había manifestado un sondeo por las condiciones del jugador a mediados de 2025, si bien todo indica que Romero tomará una determinación final respecto a su destino una vez concluida la Copa del Mundo.