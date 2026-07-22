Cuti Romero define su futuro lejos de Inglaterra: los 2 gigantes de Europa que lo quieren

Fabrizio Romano, periodista especializado a transacciones, informó: "Cuti Romero abandonará al 100% al Tottenham este verano, historia de la semana pasada confirmada. El Inter trabaja en un posible acuerdo mientras que las conversaciones directas con el entorno del jugador seguirán pronto, como se reveló la semana pasada".

Además, detalló cuáles son las condiciones para que logre sumarse al conjunto de España: "El Barsa considera a Romero como opción solo en caso de salidas de centrales"; una situación que podría darse, pero que no tienen ningún tipo de confirmación por el momento.

Desde Sportmediaset indicaron que la salida del central argentino puede darse por supuestas tensiones con los hinchas del Tottenham teniendo en cuenta que su lesión en la rodilla lo obligó a realizar un proceso de recuperación en Argentina en un momento cúlmine de la definición de la Premier League donde el equipo estaba peleando el descenso.

El mismo sitio indicó que se había fijado un precio de salida que rondaba los 60 millones de euros, pero que los problemas físicos llevaron a que su ficha se reduzca a un rango entre 45 a 50 millones.

En Inglaterra no cayó bien los festejos de Cuti Romero en el triunfo en semifinales.

Cuti Romero tiene una gran experiencia en Italia

El central cordobés tuvo participación en dos equipos italianos: Genoa (2018-2020) y Atalanta (2020-2021) donde dejó muy buenas impresiones que le significó sus primeras convocatorias a la Selección argentina.

En Genoa tuvo una adaptación rápida donde logró mostrar las credenciales que le permitieron ganarse la titularidad: fiereza en el mano a mano, excelente anticipación, velocidad para cruzar a las espaldas y un gran poderío aéreo.

Su importancia fue tal que la Juventus adquirió su ficha en 2019 por casi 26 millones de euros, aunque lo dejó en Genoa un año más en carácter de préstamo. Luego pasó al Atalanta donde tuvo un rol fundamental para que el club de Bérgamo compitiera al máximo nivel tanto en la Serie A como en la Champions League.

Su rol fue tan importante que culminó la temporada 2020/21 siendo premiado como el mejor defensor de la Serie A, superando a defensores consagrados del fútbol italiano y consagrándose en la élite del fútbol mundial.