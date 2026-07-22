Inicio Ovación Cuti Romero
Prepara las maletas

Cuti Romero define su futuro lejos de Inglaterra: los 2 gigantes de Europa que lo quieren

Todo parecía indicar que el Cuti Romero iba a continuar en Tottenham por su calidad de líder dentro del vestuario, pero se confirmó que su salida es inminente

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
El Cuti Romero tiene los días contados en Inglaterra.

El Cuti Romero tiene los días contados en Inglaterra.

El mercado de pases está que arde en Europa y una de las figuras que tendrá un cambio de club será Cristian Romero quien no ve con buenos ojos continuar en el Tottenham y ya está alistando sus maletas para emprender viaje a Italia o a España, ya que son dos gigantes los clubes que pretenden contar con sus servicios.

Así lo indicaron La Gazzetta dello Sport, la voz autorizada de Fabrizio Romano y Sportmediaset, quienes concuerdan en que tanto el Inter de Milán como el Barcelona son los equipos que están interesados en el defensor central cordobés.

Cuti Romero cambiará de club tras el Mundial.

Cuti Romero cambiará de club tras el Mundial.

Cuti Romero define su futuro lejos de Inglaterra

La Gazzetta dello Sport informó que el argentino no tiene garantizada su continuidad en el conjunto de Londres mientras que el jugador quiere jugar la Champions League, por lo que tanto el equipo italiano como el español son destinos coherentes.

Fabrizio Romano, periodista especializado a transacciones, informó: "Cuti Romero abandonará al 100% al Tottenham este verano, historia de la semana pasada confirmada. El Inter trabaja en un posible acuerdo mientras que las conversaciones directas con el entorno del jugador seguirán pronto, como se reveló la semana pasada".

Además, detalló cuáles son las condiciones para que logre sumarse al conjunto de España: "El Barsa considera a Romero como opción solo en caso de salidas de centrales"; una situación que podría darse, pero que no tienen ningún tipo de confirmación por el momento.

Desde Sportmediaset indicaron que la salida del central argentino puede darse por supuestas tensiones con los hinchas del Tottenham teniendo en cuenta que su lesión en la rodilla lo obligó a realizar un proceso de recuperación en Argentina en un momento cúlmine de la definición de la Premier League donde el equipo estaba peleando el descenso.

El mismo sitio indicó que se había fijado un precio de salida que rondaba los 60 millones de euros, pero que los problemas físicos llevaron a que su ficha se reduzca a un rango entre 45 a 50 millones.

En Inglaterra no cayó bien los festejos de Cuti Romero en el triunfo en semifinales.

En Inglaterra no cayó bien los festejos de Cuti Romero en el triunfo en semifinales.

Cuti Romero tiene una gran experiencia en Italia

El central cordobés tuvo participación en dos equipos italianos: Genoa (2018-2020) y Atalanta (2020-2021) donde dejó muy buenas impresiones que le significó sus primeras convocatorias a la Selección argentina.

En Genoa tuvo una adaptación rápida donde logró mostrar las credenciales que le permitieron ganarse la titularidad: fiereza en el mano a mano, excelente anticipación, velocidad para cruzar a las espaldas y un gran poderío aéreo.

Su importancia fue tal que la Juventus adquirió su ficha en 2019 por casi 26 millones de euros, aunque lo dejó en Genoa un año más en carácter de préstamo. Luego pasó al Atalanta donde tuvo un rol fundamental para que el club de Bérgamo compitiera al máximo nivel tanto en la Serie A como en la Champions League.

Su rol fue tan importante que culminó la temporada 2020/21 siendo premiado como el mejor defensor de la Serie A, superando a defensores consagrados del fútbol italiano y consagrándose en la élite del fútbol mundial.

Temas relacionados:

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas