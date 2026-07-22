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Problemas para Arruabarrena en Boca en la previa del partido frente a O'Higgins por Copa Sudamericana

Boca tendrá algunas bajas para enfrentar a O'Higgins en los playoffs de la Copa Sudamericana

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Rodolfo Arruabarrena sufrió dos bajas inesperadas en Boca en la previa del partido por los playoffs de Copa Sudamericana.

Rodolfo Arruabarrena sufrió dos bajas inesperadas en Boca en la previa del partido por los playoffs de Copa Sudamericana.

Rodolfo Arruabarrena tendrá este jueves su segundo desafío de magnitud desde su llegada a Boca. Luego de eliminar a Sarmiento en Copa Argentina, el Vasco intentará conducir al equipo para que avance en los playoffs de la Copa Sudamericana ante O'Higgins.

Arruabarrena regresará a La Bombonera para enfrentarse al elenco chileno en el inicio de su segundo ciclo en Boca.

El Vasco piensa en el once de Boca para enfrentar a O'Higgins por Copa Sudamericana.&nbsp;

El Vasco piensa en el once de Boca para enfrentar a O'Higgins por Copa Sudamericana.

Problemas para Boca en la previa del partido ante O'Higgins

De los futbolistas con los que venía entrenando, el Vasco sabía que no iba a poder contar con dos de ellos para el partido frente a O'Higgins por Sudamericana. Se trata de Toto Belmonte, Milton Giménez y Adam Bareiro que por distintas molestias musculares no formarán parte de la lista de convocados de Boca.

A ellos se sumaron dos bajas de último momento. Una es la de Carlos Palacios. El chileno acusó una molestia en el aductor luego de sumar minutos en el partido frente a Sarmiento y no logrará recuperarse para este encuentro. El mediocampista volvió a vestir la camiseta azul y oro en el compromiso por Copa Argentina luego de 220 días de inactividad, y otra vez no podrá formar parte de los convocados para disputar el compromiso ante O'Higgins. El juvenil Gonzalo Gelini ingresará en su lugar en la nómina de convocados.

Carlos Palacios dio la mala noticia en Boca en la previa de los playoffs de la Copa Sudamericana.&nbsp;

Carlos Palacios dio la mala noticia en Boca en la previa de los playoffs de la Copa Sudamericana.

El otro de los futbolistas que no podrá estar es la reciente incorporación: Leandro Lozano. El defensor no pudo terminar la última práctica y Dylan Gorosito ingresará en su lugar en la lista de Rodolfo Arruabarrena.

La buena noticia es que Leandro Paredes se reincorporó al grupo y entrenó a la par de sus compañeros a su regreso de participar en el Mundial 2026 con la Selección argentina. Al capitán, se le suma dos buenas noticias como lo son la presencia de Álvaro Montero y Sebastián Villa, recientes refuerzos del Xeneize, que ya están habilitados para jugar y tendrían oportunidad de debutar en Boca por los playoffs de la Copa Sudamericana.

Leandro Paredes, la buena noticia para Arruabarrena en Boca.

Leandro Paredes, la buena noticia para Arruabarrena en Boca.

Boca se medirá este jueves ante O'Higgins de Chile, en La Bombonera a las 21.30, por la instancia de los playoffs de la Copa Sudamericana.

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