Problemas para Arruabarrena en Boca en la previa del partido frente a O'Higgins por Copa Sudamericana

A ellos se sumaron dos bajas de último momento. Una es la de Carlos Palacios. El chileno acusó una molestia en el aductor luego de sumar minutos en el partido frente a Sarmiento y no logrará recuperarse para este encuentro. El mediocampista volvió a vestir la camiseta azul y oro en el compromiso por Copa Argentina luego de 220 días de inactividad, y otra vez no podrá formar parte de los convocados para disputar el compromiso ante O'Higgins. El juvenil Gonzalo Gelini ingresará en su lugar en la nómina de convocados.

Carlos Palacios dio la mala noticia en Boca en la previa de los playoffs de la Copa Sudamericana.

El otro de los futbolistas que no podrá estar es la reciente incorporación: Leandro Lozano. El defensor no pudo terminar la última práctica y Dylan Gorosito ingresará en su lugar en la lista de Rodolfo Arruabarrena.

La buena noticia es que Leandro Paredes se reincorporó al grupo y entrenó a la par de sus compañeros a su regreso de participar en el Mundial 2026 con la Selección argentina. Al capitán, se le suma dos buenas noticias como lo son la presencia de Álvaro Montero y Sebastián Villa, recientes refuerzos del Xeneize, que ya están habilitados para jugar y tendrían oportunidad de debutar en Boca por los playoffs de la Copa Sudamericana.

Leandro Paredes, la buena noticia para Arruabarrena en Boca.

Boca se medirá este jueves ante O'Higgins de Chile, en La Bombonera a las 21.30, por la instancia de los playoffs de la Copa Sudamericana.