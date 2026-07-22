Tigre goleó en Uruguay, homenajeó a la Selección por Malvinas y fueron baleados por hinchas de Nacional

Por historia todo indicaba que los uruguayos podían sacar un buen resultado en calidad de local para venir a la Argentina más tranquilos; pero todo salió redondito para el equipo argentino, quienes se impusieron con un categórico 3 a 0 gracias a los goles de Jalil Elias, Ignacio Russo y Elías Cabrera.

El resultado también se vio afectado porque el argentino Bruno Zuculini (ex River y Racing) vio la tarjeta roja a los 49 minutos por acumulación de faltas, lo que colaboró a que Tigre lograra imponer se juego con mayor profundidad.

Una vez concretada la goleada los jugadores del Matador tomaron una valiente decisión que emuló a la Selección argentina celebrando con una bandera muy similar a la que se vio en el Mercedes-Benz Stadium, en Atlanta, luego de vencer a Inglaterra por 2 a 1.

Los hinchas, eufóricos con el triunfo, cantaron sin dudarlo: "El que no salta es un inglés".

La bandera de Malvinas que mostró Tigre.

El homenaje de Tigre a la Selección con un sentido mensaje

Antes de iniciar el partido en los parlantes de Nacional decidieron picantear el partido colocando la canción "Superestrella" que pertenece a la artista Aitana y que acompañó a la selección de España durante su participación en el certamen ecuménico.

De poco les sirvió, el resultado fue categórico y ahora deberá vencer por 3 goles en el Estadio Jose Dellagiovanna para dar vuelta la historia y no quedar eliminado de la Copa Sudamericana.

Por su lado, el Matador decidió homenajear a la Selección argentina con una bandera marcada por la resiliencia que rezó: "Campeones son los que nunca se rinden...gracias Selección".

Tigre le agradeció a la Selección por su desempeño en el Mundial.

Tras el encuentro, el equipo argentino denunció haber sido atacado a balazos por hinchas de Nacional. La impactante imagen fue difundida por los propios simpatizantes con la esperanza de que llegue a manos de la CONMEBOL.

Además de videos los hinchas mostraron las fotos del escándalo.

A Tigre lo despidieron a los tiros.

El periodista Luciano García ilustró: "De milagro no fue una tragedia. Hay un herido del micro 7 que tuvo que ser trasladado. La gente del micro 3 ya fue subida a otro bus y está en viaje".

Por su lado, el sitio Montevideo portal acusó: "Se estima que los uruguayos salieron del Gran Parque Central y fueron directo a la intersección, a sabiendas de que los ómnibus con hinchas pasarían por allí".