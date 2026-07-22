Unos de los momentos más recordados de la Selección argentina en el Mundial fue cuando los jugadores decidieron silenciar a los ingleses mostrando una bandera sobre las Islas Malvinas en una imagen muy representativa y significativa; ahora Tigre por Copa Sudamericana imitó lo realizado por los subcampeones.
Tigre goleó en Uruguay, homenajeó a la Selección por Malvinas y fueron baleados por hinchas de Nacional
La goleada de Tigre estuvo marcada por un sentido homenaje a la Selección, la postura de los uruguayos a favor de España y un ataque cobarde a los hinchas
Luego de vencer en el Estadio Gran Parque Central, en Montevideo, el conjunto argentino sacó chapa y decidió celebrar enviando un mensaje que trasciende las fronteras en el segundo certamen internacional de equipos más importante del continente.
Tigre emuló a la Selección argentina con una bandera sobre Malvinas
En la previa el partido no se mostraba para nada accesible para el conjunto de Victoria teniendo en cuenta que Nacional es uno de los dos equipos más importantes de Uruguay y supo ser uno de los más grandes del continente.
Por historia todo indicaba que los uruguayos podían sacar un buen resultado en calidad de local para venir a la Argentina más tranquilos; pero todo salió redondito para el equipo argentino, quienes se impusieron con un categórico 3 a 0 gracias a los goles de Jalil Elias, Ignacio Russo y Elías Cabrera.
El resultado también se vio afectado porque el argentino Bruno Zuculini (ex River y Racing) vio la tarjeta roja a los 49 minutos por acumulación de faltas, lo que colaboró a que Tigre lograra imponer se juego con mayor profundidad.
Una vez concretada la goleada los jugadores del Matador tomaron una valiente decisión que emuló a la Selección argentina celebrando con una bandera muy similar a la que se vio en el Mercedes-Benz Stadium, en Atlanta, luego de vencer a Inglaterra por 2 a 1.
Los hinchas, eufóricos con el triunfo, cantaron sin dudarlo: "El que no salta es un inglés".
El homenaje de Tigre a la Selección con un sentido mensaje
Antes de iniciar el partido en los parlantes de Nacional decidieron picantear el partido colocando la canción "Superestrella" que pertenece a la artista Aitana y que acompañó a la selección de España durante su participación en el certamen ecuménico.
De poco les sirvió, el resultado fue categórico y ahora deberá vencer por 3 goles en el Estadio Jose Dellagiovanna para dar vuelta la historia y no quedar eliminado de la Copa Sudamericana.
Por su lado, el Matador decidió homenajear a la Selección argentina con una bandera marcada por la resiliencia que rezó: "Campeones son los que nunca se rinden...gracias Selección".
Tras el encuentro, el equipo argentino denunció haber sido atacado a balazos por hinchas de Nacional. La impactante imagen fue difundida por los propios simpatizantes con la esperanza de que llegue a manos de la CONMEBOL.
Además de videos los hinchas mostraron las fotos del escándalo.
El periodista Luciano García ilustró: "De milagro no fue una tragedia. Hay un herido del micro 7 que tuvo que ser trasladado. La gente del micro 3 ya fue subida a otro bus y está en viaje".
Por su lado, el sitio Montevideo portal acusó: "Se estima que los uruguayos salieron del Gran Parque Central y fueron directo a la intersección, a sabiendas de que los ómnibus con hinchas pasarían por allí".
En pocas palabras
- Tigre goleó a Nacional en Uruguay por 3 a 0 en Copa Sudamericana.
- Los jugadores de Tigre homenajearon a la Selección argentina mostrando una bandera por Malvinas.
- Al finalizar el encuentro, el micro de Tigre fue atacado a balazos por hinchas de Nacional.