Independiente Rivadavia enfrenta a Tigre en 16avos de final de la Copa Argentina: hora, formaciones y dónde verlo

Así llegaron Independiente Rivadavia y Tigre a los 16avos de final de la Copa Argentina

Independiente Rivadavia llegó a esta instancia tras vencer a Estudiantes de Caseros en los 32avos de final. Fue en La Pedrera, en Villa Mercedes, donde la Lepra gano 2 a 0 y arrancó con el pie derecho la defensa del título, con goles de Alex Arce y Gonzalo Ríos.

Tigre, dirigido por el ex Godoy Cruz Diego Dabove, viene de vencer 2-0 a Claypole en estadio de Morón por los 32vos. de final con goles de Ramón Arias y David Romero.

El último enfrentamiento entre Independiente Rivadavia y Tigre en la Copa Argentina

Independiente Rivadavia superó 3 a 1 a Tigre en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario, por los cuartos de final de la Copa Argentina 2025.

Los goles aquel día los marcaron Matías Fernández, Fabrizio Sartori y Ezequiel Bonifacio. Jabes Saralegui anotó el gol del Matador.

El encuentro ante Tigre será la apertura del semestre para Independiente Rivadavia que deberá afrontar distintas competencias, entre ellas la final de la Supercopa argentina y los octavos de final de la Copa Libertadores.

Probables formaciones:

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Luciano Gómez, Leonard Costa, Sheyko Studer y Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, José Florentín; Leonel Bucca, Matías Fernández, Rodrigo Atencio y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Alan Barrionuevo, Juan Manuel Villalba, Federico Álvarez; Jabes Saralegui, Jalil Elías, Bruno Leyes, Santiago López; José David Romero, Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.