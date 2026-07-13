Los errores que impiden descansar en vacaciones y cómo proteger tu salud mental

Las vacaciones no garantizan descanso si mantenemos la autoexigencia y la presión por aprovechar cada minuto. Freepik

Los psicólogos recuerdan que descansar no significa hacer más cosas, sino permitir que el organismo reduzca la activación acumulada y recupere espacios de calma física y mental.

Descanso: claves para desconectar y cuidar la salud

Los expertos proponen cinco estrategias para evitar errores frecuentes y favorecer un descanso real:

No planificar cada día al detalle. Dejar espacio para la improvisación reduce la sensación de obligación constante.

Dejar espacio para la improvisación reduce la sensación de obligación constante. Bajar el ritmo progresivamente. El primer día no debe ser una maratón de actividades; la transición debe ser gradual.

El primer día no debe ser una maratón de actividades; la transición debe ser gradual. Reducir la conexión digital. Limitar correos y notificaciones ayuda a cortar la disponibilidad laboral y mejora el descanso .

Limitar correos y notificaciones ayuda a cortar la disponibilidad laboral y mejora el . Recuperar actividades placenteras. Leer, caminar, conversar o simplemente no hacer nada favorece la relajación.

Leer, caminar, conversar o simplemente no hacer nada favorece la relajación. Recordar que descansar también es útil. El descanso es parte del cuidado de la salud física y mental, no una pérdida de tiempo.

Consecuencias de no recuperarse durante las vacaciones

Mantener la autoexigencia durante el periodo de descanso puede generar:

Sueño menos reparador : la activación mental dificulta conciliar y mantener el sueño.

: la activación mental dificulta conciliar y mantener el sueño. Mayor irritabilidad : cualquier cambio de planes se vive como una interrupción.

: cualquier cambio de planes se vive como una interrupción. Dificultad para disfrutar : lo placentero se interpreta como improductivo.

: lo placentero se interpreta como improductivo. Cansancio emocional : la mente no baja el ritmo y aparece saturación.

: la mente no baja el ritmo y aparece saturación. Problemas de concentración al volver: la reincorporación se afronta con menor claridad mental.

Relajarse no implica desentenderse de las responsabilidades, sino permitir que el organismo recupere recursos para responder con más estabilidad.

Las vacaciones no garantizan descanso si mantenemos la autoexigencia y la presión por aprovechar cada minuto. Cuidar la salud mental implica bajar el ritmo, desconectar y aceptar que el descanso es necesario. Recuperar calma y energía es una inversión en bienestar que impacta en cómo vivimos y cómo volvemos a la rutina.