Nació en Cabo Verde pero se enamoró de Argentina: "Vine de vacaciones y me terminé quedando"

Neuza es hincha de Independiente. Imagen: TN.

"Uno extrañaba, claro que sí. Mi abuela nos hablaba mucho de ella y cada tanto llegaba una carta o una postal. Cuando podía, venía a vernos. Lo más difícil era acostumbrarse otra vez cuando se tenía que ir", contó Neuza. El vínculo se sostenía a partir de las cartas que tardaban meses en llegar.

Sus abuelos hicieron todo lo posible para que Neuza y sus hermanas no perdieran el vínculo con Cabo Verde. Aunque vivían en Senegal y en las calles se hablaba francés, dentro de la casa hablaban en su idioma nativo, el criollo. Eso mismo trata de replicar con sus hijos en la actualidad.

De Cabo Verde a Argentina

La caboverdiana vivió un tiempo en Italia y luego viajó a Canadá. Sin embargo, a los 19 decidió visitar a su madre en Argentina para resolver algunos asuntos familiares y luego regresar. Pero, la historia cambió rotundamente.

Neuza reconoció: "Vine de vacaciones y me terminé quedando". Nunca había vivido en el país, pero sentía que lo conocía desde siempre. Su abuela trabajaba para la Embajada y su mamá vivía aquí, así que siempre escuchaba hablar del país.

Neuza formó una familia con Julio, con quien tuvo tres hijos: Julián, Santiago y León. Imagen: TN.

A lo largo de los años trabajó en diferentes empleos, restaurantes, parillas y otros rubros. Sin embargo, hace 10 años dejó el empleo formal, para dedicarse a criar a su hijo menor, y hacer manualidades en el hogar.

Formó una familia con Julio, un argentino descendiente de caboverdianos, hijo y nieto de navegantes, con quien tuvo tres hijos: Julián (26), Santiago (23) y León (11). Una vez al mes, Neuza participa en los encuentros de la comunidad caboverdiana en Dock Sud, en Avellaneda. Allí se reúnen para cocinar platos típicos, hablar en criollo y escuchar música típica.

La comunidad caboverdiana se reúne en Dock Sud, Avellaneda. Imagen: TN.

Hincha por Argentina o Cabo Verde

Cuando le preguntaron por quién va a hinchar en el partido del viernes, la respuesta le salió sin pensarlo: "Voy a hinchar por Cabo Verde". Acto seguido aclaró que no significa que va en contra del país que la recibió.

"Si gana Argentina, gana Argentina. Sabemos contra quién jugamos. Para los chicos de Cabo Verde ya es un orgullo enorme enfrentar a Messi y a la Selección".