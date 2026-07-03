Neuza Santiago tiene 52 años y vive en Villa Domínico, partido de Avellaneda, aunque nació del otro lado del Atlántico, en Cabo Verde. Se vino a la Argentina a visitar a su madre, que se instaló a trabajar aquí para darle un mejor futuro a sus hijos. Neuza se enamoró de la Argentina.
Nació en Cabo Verde pero se enamoró de Argentina: "Vine de vacaciones y me terminé quedando"
Viajó a los 19 para visitar a su mamá unas semanas, pero nunca más regresó a su país. Todos se preguntan por quién va a hinchar en el partido del viernes
En conversación con TN, Neuza contó que nació en Cabo Verde, pero a los tres años su familia se mudó a Senegal. Allí creció con sus abuelos, mientras su madre, María da Gloria, trabajaba en Argentina. Su mamá la tuvo cuando tenía 16 años, y cuando surgió la posibilidad de un trabajo, la tomó: "Mi hermana y yo nos quedamos con mis abuelos".
La abuela de Neuza trabajó como cocinera para la Embajada de Argentina en Senegal, y cuando acabó la misión diplomática, le ofrecieron a su hija continuar trabajando en Buenos Aires. En esa época, las comunicaciones eran escasas, pues no había videollamadas o mensajes instantáneos.
"Uno extrañaba, claro que sí. Mi abuela nos hablaba mucho de ella y cada tanto llegaba una carta o una postal. Cuando podía, venía a vernos. Lo más difícil era acostumbrarse otra vez cuando se tenía que ir", contó Neuza. El vínculo se sostenía a partir de las cartas que tardaban meses en llegar.
Sus abuelos hicieron todo lo posible para que Neuza y sus hermanas no perdieran el vínculo con Cabo Verde. Aunque vivían en Senegal y en las calles se hablaba francés, dentro de la casa hablaban en su idioma nativo, el criollo. Eso mismo trata de replicar con sus hijos en la actualidad.
De Cabo Verde a Argentina
La caboverdiana vivió un tiempo en Italia y luego viajó a Canadá. Sin embargo, a los 19 decidió visitar a su madre en Argentina para resolver algunos asuntos familiares y luego regresar. Pero, la historia cambió rotundamente.
Neuza reconoció: "Vine de vacaciones y me terminé quedando". Nunca había vivido en el país, pero sentía que lo conocía desde siempre. Su abuela trabajaba para la Embajada y su mamá vivía aquí, así que siempre escuchaba hablar del país.
A lo largo de los años trabajó en diferentes empleos, restaurantes, parillas y otros rubros. Sin embargo, hace 10 años dejó el empleo formal, para dedicarse a criar a su hijo menor, y hacer manualidades en el hogar.
Formó una familia con Julio, un argentino descendiente de caboverdianos, hijo y nieto de navegantes, con quien tuvo tres hijos: Julián (26), Santiago (23) y León (11). Una vez al mes, Neuza participa en los encuentros de la comunidad caboverdiana en Dock Sud, en Avellaneda. Allí se reúnen para cocinar platos típicos, hablar en criollo y escuchar música típica.
Hincha por Argentina o Cabo Verde
Cuando le preguntaron por quién va a hinchar en el partido del viernes, la respuesta le salió sin pensarlo: "Voy a hinchar por Cabo Verde". Acto seguido aclaró que no significa que va en contra del país que la recibió.
"Si gana Argentina, gana Argentina. Sabemos contra quién jugamos. Para los chicos de Cabo Verde ya es un orgullo enorme enfrentar a Messi y a la Selección".